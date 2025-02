L’annunciata cementificazione dell’area di via Fiume, dove il sindaco di Belpasso (Catania), Carlo Caputo, nel 2013, aveva promesso un parco pubblico, sta suscitando forti reazioni in Consiglio comunale, specie dopo le notizie riportate nei giorni scorsi da questo giornale, che a caratteri cubitali aveva chiesto il mantenimento degli impegni assunti dal parte del primo cittadino.

Il gruppo di opposizione formato dai consiglieri Carmelo Carciotto, Mario Pulvirenti, Max Parasiliti, Andrea Paparo, Stefano Toscano e Salvo Licandri, attraverso una mozione, chiede al presidente del Consiglio comunale Andrea Magrì la convocazione di un’assise civica “aperta” al contributo dei cittadini per discutere del futuro di quella superficie e di “sospendere provvisoriamente” i lavori consiliari che lo stesso presidente aveva stabilito per mercoledì 12 Febbraio per parlare dello stesso punto.

Praticamente la minoranza chiede al presidente Magrì di aprire il dibattito al contributo della Società civile che dodici anni fa – attraverso il Cronoprogramma elettorale – fu destinataria dell’”impegno” assunto per iscritto dal sindaco sul parco di via Fiume, e di rinviare la “seduta ordinaria” che lo stesso Magrì, nei giorni scorsi, ha convocato per mercoledì prossimo.

Anche perché – stando alla consultazione dei verbali – si deduce che la V Commissione urbanistica, a dicembre, aveva subordinato la discussione del punto ad un parere della Forestale di Catania, parere relativo ad un vincolo esistente su quel terreno. Dato che il nulla osta, dal capoluogo etneo, non è ancora arrivato, non si comprende questa brusca accelerazione impressa su questo tema, specie se si pensa che da oltre dieci anni una società presieduta dall’ingegnere Enzo Victorio Bellia attende dal Comune di Belpasso l’autorizzazione a costruire un “villaggio ecologico bio edilizio” nella stessa zona.

In questa mozione indirizzata al Presidente del Consiglio comunale e al Segretario generale, i consiglieri di opposizione, “visto che il Sindaco di Belpasso nel lontano 2013, durante la campagna elettorale, si impegnò, come da cronoprogramma, a realizzare un parco urbano sito in Via Fiume”, considerato che “è stata avanzata una proposta da parte di tutta l’opposizione, in V Commissione, di realizzare un parco urbano in via Fiume”, dato che “l’argomento in oggetto è di interesse pubblico”, chiedono “il parere di tutti i cittadini Belpassesi”, e impegnano” il Presidente del Consiglio a convocare un consiglio comunale ‘aperto”, e a “sospendere provvisoriamente” i lavori consiliari previsti per il 12 Febbraio 2025, per “valutare assieme al Consiglio comunale la realizzazione del parco urbano, come promesso dal primo cittadino”.

Nella foto: il municipio di Belpasso (Catania)

Luciano Mirone