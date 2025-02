“In una Sicilia fanalino di coda per i servizi di asilo nido, dove solo il 13% dei bambini – tra 0 e 2 anni – ha accesso a un asilo nido o a servizi integrativi per l’infanzia, contro una media nazionale del 28% e oltre il 40% nel Centro-Nord, noi a Belpasso ne stiamo costruendo ben due”. Il Sindaco di Belpasso (Catania) Carlo Caputo esprime soddisfazione l’inizio dei lavori per la costruzione di due asili nido: uno al centro urbano, in via Francesco Crispi (alle spalle del Municipio) che ospiterà 60 bambini. L’altro nella frazione di Piano Tavola, in piazza Pertini, che accoglierà 36 bambini.

“Lo avevamo scritto sul nostro programma elettorale – dice il sindaco -, che la nostra attenzione sulla scuola sarebbe stata altissima, e in appena 18 mesi di amministrazione abbiamo fatto partire i lavori per due asili nido; per una nuova scuola per l’infanzia di Piano Tavola; abbiamo realizzato cinque nuove aule al plesso Berlinguer, dove sono stati sostituiti anche i serramenti; abbiamo efficientato altre strutture scolastiche; abbiamo avviato anche il servizio di pre e post scuola; e a breve partiranno i lavori per la scuola dell’infanzia e per la mensa scolastica a Borrello. Gli asili avranno delle posizioni strategiche per servire al meglio le famiglie di centro e frazioni. Entrambi i progetti prevedono spazi moderni e funzionali, pensati per essere sostenibili e a basso impatto ambientale”.

“L’apertura degli asili nido – prosegue Caputo – rappresenta un importante traguardo per la nostra comunità poiché sono dei servizi mai esistiti prima e attesi da tantissimo tempo. Senza alcun dubbio tutta la nostra progettualità, intorno alla scuola, risponde all’obiettivo di dare il meglio ai nostri bambini e, al tempo stesso, quello di aiutare le famiglie nel conciliare la vita lavorativa con gli impegni familiari legati alla scuola. Questi lavori pubblici appartengono a quel pacchetto straordinario di ben 48 opere pubbliche che interessano la nostra città, come mai accaduto prima nella storia”.

“Desidero ringraziare – conclude il primo cittadino di Belpasso – tutti coloro i quali hanno contribuito a raggiungere questo risultato, dagli uffici comunali ai professionisti coinvolti nel progetto, fino ai cittadini che hanno già dimostrato entusiasmo per questa nuova opportunità”.

Gli asili nido sono finanziati dal PNRR: 1.440.000 euro per quello da 60 posti (progetto della 2T Architettura srls); 864.000 euro per quello da 36 posti (progetto dell’ Arch. Santo Scuderi)

