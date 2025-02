Il vice presidente del Consiglio di Belpasso (Catania) Carmelo Carciotto prende posizione con un post su Facebook sul promesso parco di via Fiume, che adesso la maggioranza che sostiene il sindaco Carlo Caputo (autore dell’impegno) vorrebbe trasformare in un’area da cementificare attraverso un “insediamento residenziale e commerciale”.

“Ieri sera – scrive Carciotto – è stato convocato il consiglio comunale avente come Ordine del giorno la riclassificazione urbanistica di un area in via Fiume, dove i proprietari hanno richiesto che parte di strada prevista dal Piano regolatore generale sia stralciata e passasse a zona B2”.

“Tutto questo – aggiunge il consigliere dell’opposizione – per consentire alla proprietà, la realizzazione di un parcheggio privato annesso ad un insediamento commerciale. Tutto questo ad una distanza di 100 metri da un supermercato storico belpassese, in un contesto urbano a carattere di saturazione commerciale, e in una zona dove servirebbe un’ area attrezzata a verde piuttosto che l’ ennesima colata di cemento”.

“La maggioranza che fa? – si chiede il vice presidente del Consiglio – Prima vota favorevolmente il punto in commissione, dopo che un mese prima aveva deciso di attendere il responso degli organi della Forestale, poi in Consiglio decide di neanche discutere il punto per assenza del tecnico comunale (l’ennesima) la cui presenza dovrebbe essere garantita dall’amministrazione”.

“La nota lieta di ieri – presegue Carciotto – è che circa 50 persone erano presenti in aula consiliare per evitare la valanga di 30.000 metri cubi di cemento”.

“Noi della minoranza – spiega il consigliere comunale – abbiamo una visione diversa di paese, una città più ecosostenibile, una città con più aree a verde e più parcheggi e con un nuovo Pug a misura di cittadino”.

“Di fatto – conclude il vice presidente – abbiamo presentato una mozione per calendarizzare un consiglio comunale aperto per discutere di come e quando il sindaco intende mantenere la promessa elettorale del 2013 e far nascere in quella zona un parco. Presto avremo risposte su questa nostra proposta”.

Nella foto: il municipio di Belpasso (Catania)

Redazione