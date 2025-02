A Belpasso (Catania) a partire da lunedì 3 marzo 2025 inizieranno i lavori di rifacimento dell’asfalto delle rampe di collegamento che da via Valcorrente immettono sulla Strada statale 121. Lo rende noto il sindaco della cittadina etnea Carlo Caputo, spiegando che “i lavori dureranno presumibilmente due settimane”. Si tratta di interventi fondamentali per il collegamento fra la zona industriale della frazione di Piano Tavola e l’asse di collegamento Adrano-Paternò-Catania, che negli ultimi anni ha subito un notevole deterioramento dell’assetto stradale.

Ultimamente in un tratto importante dell’arteria sprovvista di spartitraffico sono stati installati dei cordoli luminosi per dare la possibilità agli automobilisti (vista la precarietà dell’illuminazione) di evitare di invadere la corsia opposta. Non sappiamo se i lavori prevedono anche l’illuminazione dello spartitraffico in cemento, la cui insicurezza, qualche anno fa, ha causato l’incidente mortale di un giovane automobilista.

“Pertanto – aggiunge Caputo, che, anche a nome dell’Amministrazione, si scusa per gli eventuali disagi – verrà predisposta la chiusura temporanea al traffico con precise deviazioni”.

L’ordinanza prevede che dal 3 al 21 marzo verrà predisposta la chiusura temporanea delle rampe di collegamento della zona industriale di Piano Tavola con la Strada statale 121, direzione Paternò e Catania, al fine di consentire la messa in sicurezza.

Il traffico verrà dunque deviato in direzione da/per Piano Tavola per tutti gli autoveicoli; da/per Paternò tutti i mezzi pesanti. Sulle vie verrà predisposta apposita segnaletica.

“L’intervento – è scritto nella nota del sindaco – è finanziato dalla Regione Siciliana come da emendamento a firma dell’on. Giuseppe Zitelli”.

Nella foto: uno scorcio della zona industriale di Piano Tavola-Belpasso (Catania)

Redazione