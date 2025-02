La forza delle donne risiede nella loro capacità di resistere, di trasformare il dolore in determinazione, di far sentire la propria voce anche nei momenti più bui. È questa forza che guiderà l’evento “Libere di essere: voci, storie e passioni al femminile”, un incontro che vuole rendere omaggio alle donne, alle loro storie e alle loro battaglie.

In occasione della Giornata Internazionale della Donna, l’8 marzo 2025 alle 17:30, presso Il Circolo Operai di Belpasso, il pubblico sarà accompagnato in un viaggio emozionante e intenso attraverso testimonianze e forme d’arte, guidato dalle giornaliste Katya Maugeri e Chiara Lucia Germenà.

Un evento, patrocinato dal Comune di Belpasso, che darà voce a esperienze diverse, unite da un unico filo rosso: la donna. La donna che crede in se stessa, la donna che lotta, che resiste, che si afferma attraverso l’arte, la musica, la scrittura, la moda e il teatro. Ma anche la donna vittima di violenza, la donna che non c’è più, ma la cui memoria diventa strumento di consapevolezza e cambiamento.

Tra gli ospiti, Vera Squatrito, madre di Giordana Di Stefano, condividerà la sua dolorosa esperienza. Giordana era una giovane donna, ballerina, una madre, una ragazza piena di sogni spezzati brutalmente a soli vent’anni dall’ex compagno con 48 coltellate. Da quel tragico 7 novembre 2015, la madre ha trasformato il dolore in una missione: sensibilizzare i giovani, portare nelle scuole un messaggio di prevenzione, dare voce agli orfani delle vittime di femminicidio e lottare affinché simili tragedie non si ripetano.

Accanto a lei, voci del mondo dell’arte e della cultura: Rosa Leo, attrice e cantante; Nuccio Corallo, musicista e compositore che si esibiranno insieme in tre brani, regalando al pubblico momenti di intensa partecipazione attraverso la musica e il canto; Rosalba Mio, scrittrice; Pippo Caudullo, artista e scultore, che con le sue opere offrirà una rappresentazione visiva della donna nell’arte; e le storie di alcune carriste, che porteranno il racconto della creatività femminile.

Le letture saranno a cura di Agata Longo e Mario Morabito, il quale, al termine dell’evento, distribuirà alcune poesie al pubblico femminile.

Inoltre, in sala sarà esposto l’abito della stilista Rosa Platania, intitolato “Nel cuore”. “Libere di essere” non è solo un evento, ma un momento di riflessione collettiva su quanto è stato fatto e su quanto resta ancora da costruire per una società che riconosca e valorizzi il ruolo della donna in ogni sua espressione. Attraverso le storie e le visioni di donne diverse, si disegnerà un quadro fatto di passione, informazione e libertà.

Un appuntamento da non perdere, per ascoltare, comprendere, celebrare la forza femminile in tutta la sua determinazione e grandezza.

Nella foto: Giordana Di Stefano, ragazza piena di sogni spezzati brutalmente a soli vent’anni dall’ex compagno con 48 coltellate

Redazione