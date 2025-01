Il Consiglio comunale, presieduto da Sebastiano Anastasi, ha approvato nella seduta di ieri sera il bilancio di previsione 2025-2027 con 24 favorevoli, 5 astenuti e 3 contrari. “E’ la prima volta – spiega una nota dell’Amministrazione – che nel Comune di Catania il bilancio di previsione viene approvato in tempi così anticipati, in pratica con l’inizio dell’esercizio finanziario di riferimento.

“Un fatto di straordinaria rilevanza aver approvato il bilancio di previsione già nei primi giorni di gennaio, un record senza precedenti per il Comune di Catania -ha detto il sindaco Enrico Trantino, che ha seguito i lavori in aula-. Un risultato che va annoverato al senso di responsabilità di gran parte del consiglio comunale che ha scritto una pagina importante, insieme ai dirigenti e ai funzionari del Comune e della Ragioneria in modo particolare, nell’esclusivo interesse della Città”.

Questo risultato – ha aggiunto Trantino – consente di affrontare con maggiore serenità le prossime importanti scadenze legate anche alla definizione dei residui di massa passiva che la Commissione Straordinaria di Liquidazione sta curando e valutare l’impatto che queste avranno sul Comune. Tenendo conto di queste ragioni, il bilancio approvato è stato redatto con una visione prudenziale, senza dimenticare le numerose variabili che rendono molto complessa la rotta da segnare, per completare un risanamento finanziario per cui da diversi anni il Comune è impegnato”.

Il documento è stato illustrato al consiglio dall’assessore alle Finanze Giuseppe Marletta: “Credo sia il primo anno – ha esordito Marletta – in cui in tempi pressoché coevi a quelli previsti dalla norma si riesca a portare in consiglio comunale il bilancio di previsione. E’ comunque il primo bilancio successivo al quinquennio che con l’approvazione del rendiconto 2023 ha portato al risanamento del bilancio ordinario. Gli accantonamenti, hanno ancora un peso importante nel bilancio; quello maggiore è il fondo crediti di dubbia esigibilità, per cui l’accantonamento previsto è di 68 milioni di euro”.

Il bilancio è stato approvato con un emendamento dell’Amministrazione, l’unico tra quelli presentati recante il parere tecnico favorevole, inerente la modifica di un dato finanziario errato per un errore materiale di trascrizione.

L’Aula si è inoltre espressa favorevolmente, all’unanimità, su un ordine del giorno relativo al “Servizio Asacom, alunni con disabilità”, presentato dal gruppo consiliare Mpa Grande Catania, che chiede all’Amministrazione di intensificare l’impegno, nell’ambito delle proprie competenze, a favore del sostegno alle famiglie dei minori disabili e nel reperimento delle risorse necessarie a svolgere compiutamente il servizio per gli alunni delle scuole primarie e secondarie.

Nella foto: un momento del Consiglio comunale di Catania in cui è stato approvato il bilancio di previsione 2025-2027

