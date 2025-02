Dopo oltre sette mesi di lavori, alcuni dubbi sollevati in Consiglio comunale in merito ai costi reali, il sindaco di Belpasso (Catania), Carlo Caputo, annuncia la riapertura di piazza Municipio, dopo i lavori di riqualificazione iniziati l’estate scorsa.

“La piazza – dice il sindaco – ha ora una nuova pavimentazione in bocciardato lavico che ha sostituito le vecchie mattonelle in cemento. Con l’intervento, non solo abbiamo ridato valore a questa piazza, ma abbiamo anche arricchito il nostro territorio con uno spazio che ha anche un tocco artistico, avendo inserito due panchine letterarie”, ovvero “arredi urbani che nascono con l’idea di avvicinare i cittadini di ogni età, e turisti, alla letteratura e alla lettura”.

Interventi anche per quanto riguarda la sostituzione delle luci della “fontana d’arte”, che al centro dispone di una scultura in pietra lavica del Maestro giapponese di fama internazionale Yoshin Ogata, oltre al restyling delle panchine in legno già esistenti, la cura degli alberi e delle aiuole.

“Manca ancora qualche dettaglio – spiega Caputo -, come l’installazione della illuminazione artistica, che pensiamo ben si sposi con il contesto della piazza. I pali verranno consegnati tra qualche settimana. I lavori si sono prolungati più del previsto, per via di alcuni problemi legati alle forniture e all’esecuzione dei lavori, ma adesso possiamo dirci soddisfatti”.

In realtà c’è dell’altro, aggiungiamo noi. I lavori, infatti, per alcuni mesi, sono stati effettuati dagli operai dei “cantieri-scuola” per un importo di oltre 120mila Euro. Trattandosi di dipendenti non dotati di alcuna specializzazione nel settore, la situazione è rimasta bloccata per diverso tempo, con il risultato che la ripavimentazione non è stata eseguita e i soldi non si sa che fine abbiano fatto.

Quando la situazione sembrava senza via d’uscita e i mugugni della cittadinanza si facevano più intensi, l’Amministrazione comunale è corsa ai ripari chiamando una ditta privata (per un costo di “soli 8mila Euro”, secondo il sindaco, su cui l’opposizione ha chiesto conto in Consiglio, ma non risulta che siano arrivate risposte) per sostituire i “cantieri scuola” e ricominciare tutto da zero.

Sulla carta, infatti, i lavori erano iniziati, ma sostanzialmente c’era stata solo la posa di alcune mattonelle senza il necessario “massetto” in cemento che avrebbe dovuto fare da base alla nuova pavimentazione.

La nuova impresa, dopo avere recintato l’area con delle lastre di lamiera, ha rimosso le piastrelle di pietra lavica “appoggiate” precedentemente dagli operai dei “cantieri scuola”, le ha caricate sul camion e le ha trasportate altrove. Dopo avere approntato la base, ha realizzato il nuovo pavimento. Un’opera allestita con gli 8mila Euro di cui ha parlato Caputo?

Oggi finalmente è arrivata la notizia che la “nuova” piazzetta è pronta per essere inaugurata. “La piazza – conclude Caputo – per un paese rappresenta ancora un punto di incontro fondamentale per la comunità e siamo convinti che, grazie a questi lavori, questa piazza sarà ancora più amata e frequentata. Invitiamo i cittadini belpassesi a vivere i nostri spazi esterni, avendo sempre cura del bene comune”.

Nella foto: piazza municipio di Belpasso (Catania) dopo la ripavimentazione

Redazione