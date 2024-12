La Contea del Caravaggio, Villa delle Arti, sita in Via Rimini 1, San Giovanni La Punta (Catania), da domenica 22 dicembre sarà l’affascinante cornice di un evento artistico di straordinaria intensità: “THE EMBRACE OF LILITH – L’abbraccio di Lilith”, una mostra personale dell’artista Carmelo Fabio D’Antoni, rinomato esponente del Dolce Stil Novo.

Una esposizione che rappresenta un autentico viaggio all’interno dell’universo esoterico e della stregoneria, esplorando il complesso intreccio tra magia, mistero e divinità, non tralasciando anche la magia della Santità attraverso una serie di opere edite ed inedite.

La mostra offre una vasta collezione di personaggi iconici e mitologici del presente e del passato, ponendo un particolare accento su figure di rilevante importanza storica e culturale come Lilith, Venere, Diana, Circe, Medea, Morgana Le Fay, Baba Jaga e altri personaggi.

Ciascuna opera esposta costituisce un invito ad esplorare narrazioni antiche e simboli di immenso potere e significato. In questo contesto suggestivo, gli Angeli e i Santi svolgono un ruolo fondamentale, perché incarnano l’equilibrio tra il bene e il male, accompagnando il visitatore all’interno di un universo ricco di suggestioni che catturano l’immaginazione.

L’artistariesce a dare vita a queste figure, trasformandole in rappresentazioni palesi del loro profondo mistero. Le sue opere d’arte costituiscono un omaggio all’arte figurativa, esaltandone la capacità di evocare emozioni e di stimolare riflessioni sulle forze enigmatiche che governano l’intero universo. L’abilità con cui riesce a catturare l’essenza di tali forze invita lo spettatore a immergersi in un mondo di contemplazione.

“THE EMBRACE OF LILITH – L’abbraccio di Lilith” rappresenta un evento per chiunque voglia immergersi in un universo artistico avvolgente. Ogni singola opera d’arte esposta racconta una storia e invita il visitatore a intraprendere un viaggio interiore, esplorando le ombre e le luci che caratterizzano il mito e la leggenda.

L’inaugurazione si svolgerà domenica 22 dicembre alle 20.00. Ingresso gratuito. Visite su prenotazione dal 23 dicembre 2024 a 31 Gennaio 2025 – dalle 17.00 alle 21.00 Per prenotazioni: https://www.museolaconteadelcaravaggio.com/prenota-la-tua-visita/

Redazione