“Il rischio che nel 2025 aumenti la richiesta di cassa integrazione è alto”. E’ preoccupato il segretario generale della Cgil di Catania, Carmelo De Caudo, per la manovra finanziaria del Governo nazionale e per le conseguenze negative potrebbero pesare nel 2025 “in una città ogni giorno più povera”.

Il segretario generale della Camera del Lavoro lo ha sottolineato nel corso dell’assemblea generale che si è svolta nella sede di via Crociferi, alla quale ha partecipato anche il segretario generale di Cgil Sicilia, Alfio Mannino.

De Caudo ha parlato di “una manovra che penalizza lavoro, famiglie, pensionati e che rischia di incidere nell’anno che verrà in direzione contraria alla crescita, sia economica che anagrafica, con preoccupanti ricadute sul welfare ”.

Per De Caudo è necessario almeno ottenere “il recupero della perdita del potere d’acquisto del 16 per cento per salari e pensioni. Questo vale innanzitutto per le catanesi e i catanesi che, in un numero sempre maggiore, devono rinunciare a curarsi e ad acquistare prodotti di prima necessità perché non hanno i mezzi per farlo, mentre la Sanità pubblica e il sistema assistenziale arretrano progressivamente”.

La preoccupazione che a Catania possano moltiplicarsi le crisi aziendali è forte. “Il rischio che aumenti la richiesta di cassa integrazione è alto – continua De Caudo – . Guardiamo sempre con speranza alla nostra Zona industriale, che ha ancora bisogno di un piano strategico, di una visione di insieme che spetta disegnare al governo locale e che ancora non arriva”.

“La crisi dell’automotive – prosegue De Caudo – determinerà impatti anche sul nostro territorio. Dobbiamo sciogliere nodi importanti per il futuro della Pfizer. Servono miglioramenti strutturali nell’area industriale per renderla attrattiva a nuovi investimenti, serve mantenere l’esistente e guardare ad un futuro possibile. Ma se una manovra ignora la crescita anemica del Pil, se aumentano i tagli lineari alla spesa pubblica, anche gli investimenti peggioreranno. E i livelli occupazionali, sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo, ne risentiranno”.

“Il pensiero – afferma il segretario generale della Cgil catanese – è poi rivolto ai più giovani. Tra i catanesi, chi può permetterselo, preferisce studiare fuori Sicilia per poi cercare un territorio più promettente per l’occupazione. Chi resta, a parte alcune eccezioni, si accontenta di un precariato che peserà nella sua vita ora ma soprattutto tra pochi anni”.

“Con questa manovra – aggiunge il segretario De Caudo – non ci sarà alcuna risposta neppure sul piano previdenziale e questo colpisce le nuove generazioni che soffrono una precarietà che da lavorativa, sempre più spesso, si trasforma in esistenziale, continueranno a lasciare Catania e forse anche il nostro Paese per cercare opportunità di realizzazione all’estero. Le storie contro corrente di successo nella nostra città che ascoltiamo con piacere ci danno speranza ma la sensazione è che siano sempre più eccezionali, o legate a bellissimi talenti o alla possibilità di scommettersi economicamente che non appartiene e a tutti”.

De Caudo ha infine annunciato un 2025 fortemente impegnato sul fronte della campagna per il “sì” al referendum 2025 contro l’autonomia differenziata: “Così come accade oramai da molti mesi non ci risparmieremo affinché gli italiani si rechino alla urne consapevoli che questo turno di democrazia non può essere saltato, proprio perché ne va del nostro futuro. I catanesi hanno firmato entusiasti, e senza guardare alle appartenenze. Hanno capito che questa legge li impoverisce ulteriormente sul fronte della salute e dell’istruzione”.

Nella foto: il segretario generale della Cgil di Catania, Carmelo De Caudo

Redazione