“Il Movimento 5 Stelle si impegnerà al massimo per sostenere la campagna referendaria, se la Consulta dovesse esprimersi in tal senso, per invitare quanti più siciliani possibile al voto per abrogare la legge sull’Autonomia differenziata, un vero e proprio abominio targato Meloni e CaldeUWroli che fa carta straccia della Costituzione e spacca l’Italia, acuendo il gap tra Nord e Sud”.

Lo ha dichiarato il vice presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana Nuccio Di Paola, coordinatore regionale del Movimento 5 Stelle, intervenendo alla presentazione del libro di Pietro Gurrieri “Autonomia differenziata come la destra ha spaccato l’Italia” edito da Bonanno.

Alla presentazione avvenuta presso la Sala Pio la Torre di Palazzo dei Normanni, hanno preso parte, oltre all’autore ed al vice presidente dell’ARS, la deputata M5S Stefania Campo, il collega parlamentare del Partito Democratico Nello Di Pasquale ed Angela Biondi, componente della Segreteria Regionale della CGIL Sicilia.

“Se la Corte Costituzionale – spiega Di Paola – dopo aver sonoramente bocciato questa legge, dovesse esprimersi favorevolmente sul referendum, saremo pronti ad organizzare una vera e propria levata di scudi contro questo attacco all’unità del nostro Paese, coinvolgendo tutte le forze progressiste, i sindacati, le categorie e tutte le le associazioni di cittadini per costituire una campagna referendaria a tutto spiano con tour e campagne informative. I cittadini devono sapere che il governo di destra taglierà strade, scuole, sanità, lavoro e potere d’acquisto del denaro. Dobbiamo impedirlo” – conclude Di Paola.

Nella foto: il parterre degli intervenuti alla presentazione del libro di Pietro Gurrieri, “Autonomia differenziata come la destra ha spaccato l’Italia”(Bonanno editore)

Redazione