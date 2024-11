“Pd e Cinquestelle rappresentano la coalizione dell’arretratezza e dei no. La posizione oltranzista nei confronti della realizzazione dei termovalorizzatori é anacronistica e dà la misura di quanto si voglia ostacolare lo sviluppo e l’inversione di tendenza sui rifiuti che il presidente della Regione Sicilia, Renato Schifani, sta portando avanti”.

Salvo Geraci, capogruppo della Lega all’Assemblea regionale siciliana, è perentorio nei confronti dell’opposizione presente a Palazzo dei Normanni, che considerano gli inceneritori “dannosi per la salute umana, costosi ed inutili”.

“I termovalorizzatori – dice Geraci – , uno a Palermo e l’altro a Catania, saranno essenziali per ripensare alle politiche di igiene ambientale in Sicilia, per far aumentare la raccolta differenziata e per completare il ciclo dei rifiuti senza lasciare più città sporche”.

“Sui rifiuti – seguita Geraci – ci sono state troppe speculazioni e interessi anche opachi, ma il prezzo lo hanno pagato principalmente i Comuni sul piano finanziario, con un indebitamento pesante che ha portato al dissesto tantissimi enti locali. Ora basta, Pd e Cinqiestelle se ne facciano una ragione, in Sicilia, i termovalorizzatori si faranno”.

Redazione