A Catania adottato il progetto esecutivo del parcheggio scambiatore “Acicastello” per 310 autoveicoli, 28 motoveicoli, 58 biciclette, 8 posti per i diversamente abili, 4 Terminal Bus Pubblici e 2 Minibus a trazione elettrica con un Centro Servizi dotato di bagni e uffici per il personale in servizio, pensiline per l’attesa con panchine in pietra lavica, ampie aree a verde, colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici. Un’area attreezzata di 13 mila 500 metri quadrati che prevede anche un ampio tratto stradale a quattro corsie che connetterà via Teseo con la litoranea in prossimità della rotatoria vicino all’unità ospedaliera Cannizzaro.

La giunta comunale del sindaco Enrico Trantino, su proposta dell’assessore ai lavori pubblici Sergio Parisi, ha deliberato la progettazione esecutiva del parcheggio scambiatore “Acicastello”, finanziato con dieci milioni di euro di fondi regionali del piano dei posteggi per le tre città metropolitane dell’ isola, infrastrutture che sorgeranno al confine est del capoluogo etneo, sia al servizio del vicino ospedale e anche come nodo intermodale di scambio per intercettare flussi veicolari del traffico in entrata verso la città di Catania.

L’area si trova ubicata lungo la via Teseo, confinante a sud con via Acicastello, a nord con i terreni incolti di macchia mediterranea.

“Un importante passo avanti per migliorare la mobilità cittadina – commentano il sindaco Trantino e l’assessore Parisi- che finalmente porta a compimento un intervento in un nodo strategico di cui si è parlato per parecchi anni. Ora siamo vicinissimi all’obiettivo di avere una nuova infrastruttura in grado di drenare il gran numero di auto che entrano in città e che sarà al servizio dell’ospedale Cannizzaro e del vicino Lungomare che auspichiamo chiudere al traffico veicolare nel più breve tempo possibile, di fatto trasformando uno degli ingressi verso l’area urbana da zona di transito ad area di scambio del mezzo privato con quello pubblico”.

Il progetto esecutivo prevede anche un piano economico di utilizzo in grado di produrre utili a vantaggio delle casse pubbliche, offrendo una serie di servizi efficienti fondati sui più moderni criteri della mobilità sostenibile

Nelle prossime settimane la Regione Siciliana emanerà il decreto di finanziamento definitivo delle opere che il Comune metterà a gara. Secondo il direttore comunale dei lavori pubblici, Fabio Finocchiaro, è ipotizzabile che prima dell’estate possa aprire il nuovo cantiere.

Nella foto: il progetto del parcheggio scambiatore “Acicastello” che servirà soprattutto l’ospedale Cannizzaro e il lungomare che il Comune di Catania, come si legge nella nota, prevede di trasformare in isola pedonale al più presto

Redazione