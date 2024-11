Fede, devozione, tradizione, luce e speranza. Belpasso si prepara a riabbracciare la sua Santa Patrona Lucia e lo fa con uno spirito diverso rispetto agli anni passati perché l’edizione 2024 della festa sarà impreziosita dalla presenza, il 27 e 28 dicembre, del Sacro Corpo della vergine e martire siracusana.

«Quest’anno la nostra festa sarà speciale. Vivremo i festeggiamenti di Santa Lucia con la trepidante attesa dell’arrivo del Sacro Corpo della nostra Patrona a Belpasso – dichiara Nunzio Mauro Chirieleison, parroco Chiesa Madre Collegiata Maria Santissima Immacolata di Belpasso -. Lucia è un esempio da seguire e la presenza delle Sacre Spoglie della martire nella nostra città è un dono per ciascuno di noi».

Nella Chiesa Madre è stato presentato il ricco programma dei festeggiamenti 2024.

La tradizionale Tredicina inizierà, come ogni anno, il 30 novembre e finirà il 12 dicembre, 13 giorni durante i quali i fedeli si ritroveranno in chiesa Madre alle 5 del mattino per partecipare alla celebrazione eucaristica.

Il 13 dicembre, giorno della festa, tra canti e preghiere, è in programma l’apertura della Cameretta, la Svelata del Simulacro di Santa Lucia e delle Sacre Reliquie, e la solenne processione per le vie della città. Durante la tradizionale sosta allo Stricanacchio si terrà, per la prima volta giorno 13, l’Omaggio a Caduti.

La festa continuerà il 14 dicembre con il Pontificale presieduto da Mons. Luigi Renna, Arcivescovo Metropolita di Catania e la processione per via Roma e piazza Municipio dove, davanti il Palazzo di città, si terrà l’omaggio da parte del Sindaco, della Giunta e del Consiglio Comunale alla Santa Patrona. In serata la tradizionale Ammarrata di Santa Lucia nella propria Cameretta.

I festeggiamenti proseguiranno venerdì 20 dicembre con la celebrazione dell’Ottava della festa e venerdì 27 dicembre con l’arrivo, per la prima volta nella storia, del Sacro Corpo di Santa Lucia a Belpasso.

In via XII traversa ci sarà l’accoglienza dell’urna contenente le spoglie della martire siracusana che, tra canti e preghiere, verrà portata in processione fino in piazza Umberto dove ci sarà il saluto delle autorità civili e religiose.

L’urna giungerà poi sul sagrato della chiesa Madre per dare inizio al solenne pontificale celebrato dall’Arcivescovo di Catania. A conclusione della celebrazione il Sacro Corpo entrerà in chiesa Madre che resterà aperta tutta la notte per consentire l’ingresso ai fedeli.

Sabato 28 dicembre, alle 15:00, la Sacra Urna inizierà il suo viaggio verso la Cattedrale di Catania.

«Ci prepariamo a vivere un lunghissimo e bellissimo dicembre – dichiara Orazio Leotta, Presidente Vicario Comitato Cittadino Festa Santa Lucia – L’arrivo del Sacro Corpo di Santa Lucia a Belpasso è un evento unico e, in questi giorni di preparazione alla festa, stiamo toccando con mano l’attesa dei belpassesi».

Diverse le iniziative collaterali organizzate dal Circolo Cittadino Santa Lucia inserite nel programma dei festeggiamenti 2024. Tra questi la mostra diffusa su Santa Lucia “Lux Divina”. Dal 30 novembre al 3 marzo 2024, presso la chiesa del Carmine di Belpasso e la Galleria Regionale di Palazzo Bellomo di Siracusa, sarà possibile ammirare opere dedicate a Santa Lucia provenienti dai più importanti musei d’Italia.

Nei giorni 13, 14, 27 e 28 dicembre i momenti più salienti della festa saranno trasmessi in diretta streaming sulla pagine Facebook “Festa di Santa Lucia V.M. – Belpasso”, “Parrocchia Maria Santissima Immacolata – Chiesa Madre Collegiata – Belpasso” e “Circolo Cittadino Santa Lucia” e in diretta tv su Sestarete Radio-Tv, canale 81 del digitale terrestre.

Gli eventi avranno il patrocinio del Comune di Belpasso e dell’assessorato regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana.

Redazione