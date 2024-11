Sessanta anni dopo la sua realizzazione, il palazzetto dello Sport di piazza Spedini, a Catania, verrà sottoposto a lavori di riqualificazione per rendere la struttura energeticamente sostenibile e adeguare la sicurezza dell’impianto alle sopravvenute esigenze sportive.

Lo ha stabilito la giunta comunale del sindaco Enrico Trantino che su proposta dell’assessore alle politiche comunitarie e allo sport Sergio Parisi, ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica degli interventi di restyling della storica struttura, con una previsione di spesa di 1,7 milioni di euro.

“Un fatto di straordinaria importanza per il mondo sportivo catanese -ha spiegato l’assessore Parisi- anche per la valenza simbolica del Palazzetto attiguo allo stadio, un impianto che ha ospitato le scudettate Paoletti e Alidea e generazioni di atleti di tante società sportive. L’idea che abbiamo avuto con il sindaco Trantino di fare questi lavori nel Palaspedini, in realtà, risale a un anno addietro, ma ora grazie al bando nazionale Sport e Periferia e alla programmazione dei fondi comunitari 2021-2027 -ha specificato Parisi- siamo in grado di potere garantire che entro l’anno prossimo si svolgeranno i lavori di riqualificazione del glorioso impianto sportivo, che a parte interventi limitati, nel corso degli anni non ha mai avuto la necessaria manutenzione straordinaria di tutta la struttura”.

In dettaglio, secondo il progetto approvato dalla giunta comunale, i lavori consisteranno nella sostituzione di tutti gli infissi, l’eliminazione del controsoffitto, la sostituzione degli impianti di climatizzazione, compresa l’installazione di un impianto termico e di quello di illuminazione interna e del campetto all’aperto.

Ai fini della sicurezza dell’uso dei locali del palazzetto, è inoltre prevista la serie di interventi di levigatura del campo da gioco; la riqualificazione degli spogliatoi e delle tribune in grado di ospitare 800 spettatori.

In questo modo l’impianto garantirà un’ampia multidisciplinarietà sportiva, consentendo la pratica di numerose discipline quali Pallavolo, Pallacanestro, Tennis Tavolo, Judo, Lotta, Karate, Ginnastica, Pugilato, Badminton e anche competizioni paralimpiche.

Redazione