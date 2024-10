Una pistola calibro 38 corto con matricola abrasa, un caricatore con 10 colpi inserito, e un colpo in canna. Insomma un’arma pronta a far fuoco. Quindi i Carabinieri hanno rinvenuto anche un paio di guanti, un passamontagna nero e un kit per la pulizia della pistola, oltre a due sim card per cellulare.

Non sappiamo cosa aveva in mente di fare questo 27enne catanese arrestato dai Carabinieri del Comando provinciale del capoluogo etneo (Nucleo operativo della compagnia di piazza Dante), pregiudicato per “porto e detenzione di arma da fuoco clandestina”, “ricettazione” ed “evasione”, sappiamo però, come fanno rilevare i militari dell’Arma, che la pistola che il giovane teneva nello zainetto era pronta a sparare, quindi immaginiamo cosa sarebbe potuto succedere se i Carabinieri non fossero intervenuti tempestivamente.

Un’operazione che si è svolta stamattina, nel corso di un servizio di controllo del territorio, in modalità “discreta” e con autovetture di copertura, percorrendo le vie limitrofe al castello Ursino (una zona “calda”, nei pressi di via Plebiscito), quando i Carabinieri hanno notato un ragazzo con zaino in spalla, che passeggiava lungo il marciapiede: una “vecchia” conoscenza (malgrado l’età), agli arresti domiciliari presso la sua abitazione del quartiere “Pigno”.

“Dopo alcuni preliminari accertamenti sul suo conto – scrivono i militari -, con l’ausilio della Centrale Operativa che ha confermato che, per quel giorno e per quell’ora, l’arrestato domiciliare non avesse alcuna autorizzazione ad allontanarsi da casa, la pattuglia ha inteso non perderlo d’occhio e, per approfondire la situazione, ha iniziato a seguirlo a distanza, fino a quando il giovane è entrato in un b&b della zona”.

A quel punto i Carabinieri sono intervenuti, non lasciandogli nemmeno il tempo di chiudere la porta della stanza, lo hanno bloccato e messo in sicurezza. Sorpreso dall’irruzione così rapida, il giovane ha lasciato cadere per terra lo zaino A quel punto i Carabinieri hanno perquisito la camera, partendo proprio dallo zainetto, al cui interno hanno recuperato la pistola calibro 38 con il colpo in canna e il caricatore con 10 colpi, oltre ai guanti, al passamontagna nero e al kit per la pulizia della pistola.

Il giovane è stato arrestato e messo a disposizione dell’Autorità giudiziaria, che ha convalidato l’arresto e disposto la misura della custodia cautelare presso il carcere di Catania (piazza Lanza).

Nella foto: l’arma trovata dai Carabinieri ad un pregiudicato 27 di Catania, con colpo in canna e caricatore con dieci pallottole

