Quarantatre gradi al sud, 40 al nord: il prossimo weekend sarà con molta probabilità il più caldo dell’anno. L’alta pressione di origine subtropicale, infatti, non abbandonerà l’Italia per i prossimi 7 giorni.

“Le temperature – spiega Lorenzo Tedici, meteorologo de ‘iLMeteo.it’ – saliranno di qualche grado fino a domenica determinando, molto probabilmente, il weekend più caldo del 2024: tra sabato 10 agosto e domenica 11 sono previste massime fino a 39-40°C anche al Nord, in particolare in Emilia Romagna, mentre al Sud (soprattutto nelle zone interne delle Isole Maggiori) saliremo di nuovo a 42-43°C come in Libia e Tunisia”.

Previsti ancora temporali di calore pomeridiani, a tratti, forti in Sicilia. Mercoledì la situazione sarà identica, serena e calda al mattino con qualche intenso temporale in più nel pomeriggio, specie a ridosso dei rilievi ma non escluso in pianura.

Ma sarà soprattutto da venerdì che il livello del termometro si impennerà. Il caldo estremo, al momento, sembra voler lasciare il nostro Paese intorno a Ferragosto a iniziare dal Nord, sotto colpi di temporali e saette.

Nel dettaglio: Martedì 6: Al Nord: sole al mattino, temporali pomeridiani anche in pianura. Al Centro: temporali pomeridiani in Appennino, sole altrove. Al Sud: temporali pomeridiani su Appennino e Sicilia.

Mercoledì 7: Al Nord: sole e temporali, anche in pianura. Al Centro: temporali pomeridiani in Appennino, sole altrove. Al Sud: sole prevalente, qualche rovescio pomeridiano.

Giovedì 8: sole prevalente, qualche rovescio pomeridiano. Al Centro: sole prevalente, qualche rovescio pomeridiano. Al Sud: sole prevalente e molto caldo.

Tendenza: anticiclone africano sempre invadente, tempo soleggiato e molto caldo.

Ansa