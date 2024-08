“E’ possibile presentare istanza per la concessione del bonus di mille Euro per ogni figlio nato nell’anno 2024, alle famiglie con reddito ISEE non superiore ai 3 mila euro”. Lo rende noto il Comune di Catania, che spiega ai cittadini le modalità delle istanze: “La richiesta – dice Palazzo degli Elefanti – può essere avanzata da un genitore o in caso di impedimento legale di quest’ultimo, da uno dei soggetti esercenti la potestà parentale. Termini e modalità di presentazione delle domande, da inoltrare tramite Spid, nel portale Catania Semplice all’interno del sito del Comune di Catania, sono disponibili al link: https://www.comune.catania.it/informazioni/news/politiche-sociali/politiche-sociali-2024-news/default.aspx?news=92873

I criteri e le priorità per l’erogazione del bonus sono stabiliti con decreto della Regione Siciliana pubblicato sulla GURS n. 26 del 07.06.2024.

I termini di scadenza di presentazione dell’istanza variano in base alla data di nascita del figlio per cui si richiede il beneficio economico.

Redazione