Il borgo medievale di Castiglione di Sicilia (Catania), “uno dei più belli d’Italia”, celebra domani, giovedì 8 agosto, la quinta edizione della “Notte Sacra” con il Velo di Sant’Agata, Reliquia proveniente dalla cattedrale di Catania, di cui la santa è patrona di Catania. “Una notte di straordinaria spiritualità, unico, perché racchiude arte, musica e preghiera, ed è arricchito dai significativi messaggi ispirati alla testimonianza di Sant’Agata Vergine e Martire”, scrivono gli organizzatori.

“Sant’Agata – dice la nota della diocesi – sarà celebrata come esempio di virtù e di fortezza. Le chiese, i vicoli e le piazze di Castiglione di Sicilia forniranno uno scenario suggestivo per una notte illuminata da un messaggio di speranza”.

“L’obiettivo di questa notte – afferma il parroco di Castiglione, don Orazio Greco – è quello di vivere insieme un’esperienza di fede e di devozione. Sarà un momento di spiritualità e comunione per testimoniare l’Amore vero”.

Questo il programma dell’evento:

Giovedì 8 agosto 2024: ore 21.00 – chiesa San Benedetto: l’evento inizierà sul sagrato della chiesa San Benedetto con l’accensione e la benedizione del Lucernario in onore della Santissima Trinità. All’interno della chiesa, la celebrazione dei Vespri sarà accompagnata da un’esecuzione di archi e fiati, creando un momento di profonda spiritualità.

Ore 22.00 – chiesa San Pietro: successivamente, nella Chiesa San Pietro, verrà proclamata la Parola di Dio. La Corale “Mater Catenae” di Castiglione di Sicilia, diretta dal M° Lorenzo Pio Patanè, eseguirà una serie di brani che metteranno in risalto le virtù di Sant’Agata, proponendola come modello di vita per tutti i presenti.

Ore 22.30 – chiesa di Sant’Antonio Abate: la terza tappa si svolgerà sul sagrato della Chiesa di Sant’Antonio Abate, dove verrà accolta la Reliquia del Sacro Velo di Sant’Agata. Un monologo interpretato da una giovane castiglionese darà voce a Sant’Agata, portando un messaggio di fede e coraggio ispirato al Vangelo.

Ore 23.45 – basilica della Madonna della Catena: la serata culminerà con la celebrazione eucaristica nella Basilica della Madonna della Catena, presieduta da Mons. Barbaro Scionti, Parroco della Basilica Cattedrale di Catania. Sull’altare anche la statua marmorea della Madonna della Catena per le celebrazioni estive della seconda domenica di agosto.

