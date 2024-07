Le sonorità funky, soul e R&B anni ’70 degli “Earth Wind & Fire” experience by Al McKay animeranno mercoledì 24 luglio il Teatro Antico di Taormina nell’unica tappa siciliana della storica band americana che, oltre alla perla ionica, in Italia, si esibirà solo all’Ultrasuoni Music Fest di Taranto. Un evento internazionale che vedrà, in uno dei luoghi più suggestivi al mondo, una formazione di musicisti All Star, concepita e approvata da Al McKay, leggendario chitarrista della band di Chicago, vincitore di ben 7 Grammy Awards, gli Oscar della musica. Un marchio registrato che gira il mondo da anni, esibendosi nei più prestigiosi festival jazz, come il Montreux Jazz e il Java Jazz.



La formazione, composta da tredici elementi, include i cantanti Tim Owen, DeVere Duckett, Claude Woods e l’ex membro degli “Earth Wind & Fire”, Gregory Moore.

Nonostante l’annunciata assenza di Al McKay, il concerto promette di regalare grandi emozioni e musica di altissimo livello. La loro musica unisce l’anima della black-music allo struggente soul fino al pop elettronico.

Una miscela esplosiva di suoni e ritmo, un mix tra anima black e struggente soul fino al pop elettronico, che coinvolgerà il pubblico di Taormina. L’ensemble, che ritorna nella perla ionica, dopo il successo ottenuto cinque anni fa, presenterà al pubblico le hit degli “Earth Wind & Fire”, che hanno fatto la storia della musica, come Shining Star, September, Fantasy, Boogie Wonderland, Let’s Groove, Serpentine Fire, After the Love Has Gone e Sing a Song.

Il concerto, co-organizzato dalla Fondazione Taormina Arte e dal Circolo degli Artisti, inizierà alle ore 21.30. A presentarlo sarà il disc- jockey, cantante e musicista britannico Nick the Nightfly, storico autore e speaker di Radio Monte Carlo.

Nella foto: la mitica band americana

