“La Regione Sicilia non lasci soli i sindaci dell’Etna che in questi giorni devono fronteggiare il problema della cenere vulcanica. Cerchi di far fronte a questa emergenza con le opportune coperture finanziarie”. Così il segretario regionale del PD Sicilia, Anthony Barbagallo, a proposito dell’emergenza cenere vulcanica.

“Come se non bastasse la grave emergenza legata ai rifiuti, agli incendi e alla siccità – afferma Barbagallo -, da qualche giorno si aggiunge quella relativa alla consistente emissione di cenere vulcanica. Un fenomeno, questo sì imprevedibile, connesso all’eruzione dell’Etna, che sta causando gravi disfunzioni in molti comuni etnei, in alcuni dei quali lo strato di cenere accumulato ha raggiunto anche i 5 centimetri”.

“Per questo – prosegue il segretario del Pd – alcuni enti locali dell’Isola si sono organizzati con proprie risorse o con ordinanze contingibili e urgenti”.

“La Regione su questo non può fare spallucce – conclude il parlamentare nazionale -. Il Partito Democratico si appella al governo Schifani affinché, alla vigilia della manovra in procinto di essere discussa all’ARS, siano previste e garantite le opportune coperture finanziarie ai sindaci che non possono essere lasciati soli a gestire questa emergenza”.

Nella foto: la cenere vulcanica in un centro dell’Etna (immagine di repertorio)

Redazione