I grandi segreti custoditi nell’Archivio del Vaticano dal 1611 ad oggi, dal processo a Galileo Galilei ai silenzi controversi di Pio XII riguardo alla Shoah, passando per la razzia degli Archivi Vaticani da parte delle truppe di Napoleone, che portarono i documenti a Parigi. Si parlerà di questo e di tanto altro martedì 30 luglio 2024 ad Acireale (Catania), a Largo Giovanni XXIII, in un incontro-dibattito dal titolo: “Secretum – L’Archivio Segreto Apostolico Vaticano, con intervista a Mons. Sergio Pagano”. Un evento di grande rilevanza culturale e storica, che vedrà la partecipazione di illustri ospiti e relatori.

Porgerà i saluti della città Roberto Barbagallo, sindaco di Acireale. Interverranno Massimo Franco, giornalista del Corriere della Sera, e Antonino Raspanti, Vescovo di Acireale. Modererà il giornalista Salvo Fallica.

L’evento è organizzato dalla diocesi di Acireale in collaborazione con il Comune e la Fondazione Maria Barbagallo. “Sarà un’opportunità unica – scrivono gli organizzatori per esplorare i segreti e le meraviglie dell’Archivio Segreto Apostolico Vaticano, uno dei più importanti archivi storici del mondo. Sarà un dibattito che promette di essere ricco di spunti interessanti e riflessioni profonde”.

LA STORIA. Monsignor Sergio Pagano è una figura di grande rilievo nel contesto del Vaticano. Come Prefetto dell’ex Archivio Segreto Vaticano dal 1997, ha accesso privilegiato a milioni di documenti storici custoditi dal 1611 in un vasto deposito sotterraneo noto come il “bunker”. Questo archivio è stato descritto come una sorta di “centrale dell’intelligence d’Europa” a motivo della vastità e dell’importanza dei suoi contenuti.

Il libro intervista di Massimo Franco fornisce un’opportunità unica per Pagano di condividere alcuni dei “segreti” e delle storie più significative racchiusi in questi documenti.

Pagano ha avuto il compito di studiare questi documenti e, quando opportuno, di renderli pubblici, offrendo una nuova interpretazione di eventi storici fondamentali. Il libro rivela anche dettagli sulla rete di spie papali, il ruolo degli Stati Uniti nei conclavi passati, e il complicato rapporto con la Cina comunista.

Uno degli elementi più interessanti del libro è la decisione del Papa Francesco nel 2019 di rinominare l’Archivio Segreto in Archivio Apostolico, una mossa che riflette l’importanza e la trasformazione continua di questa istituzione millenaria.

Il lavoro non solo fornisce una nuova luce su molti aspetti della storia della Chiesa e del Vaticano, ma mostra anche come questi documenti possano influenzare la comprensione delle dinamiche globali e delle relazioni internazionali nel corso dei secoli.

