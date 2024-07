A Man Fell è un documentario di “osservazione” girato all’ex Gaza Hospital di Sabra, scritto dal regista sardo Giovanni C. Lorusso insieme allo sceneggiatore palestinese Yasser Kamal Al Ali, è coprodotto dal catanese Salvatore Lizzio e da Valessa Zerda Rueda e sarà proiettato in prima mondiale il prossimo 2 settembre in occasione delle Giornate degli Autori nella sezione Notti Veneziane.

Poche parole della produzione, probabilmente per creare curiosità ed interesse attorno ad un’opera dal significato attualissimo e drammatico. Poche parole che comunque dicono molto.

“A Man Fell mostra la vita tra le macerie di un ex ospedale dal significato simbolico. È uno spaccato della condizione palestinese in Libano e il protagonista è un bambino di undici anni”.

Nella foto: la locandina del documentario

