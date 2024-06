A Belpasso (Catania) finanziati due Asili nido per un importo complessivo di 2 milioni 304 mila Euro stanziati dal ministero dell’Istruzione e del Merito. Lo ha annunciato il sindaco Carlo Caputo dichiarandosi “felice di rispettare un impegno preso in campagna elettorale”.

Una struttura sorgerà nel centro urbano (alle spalle del Municipio) ed avrà la disponibilità di 60 posti. L’altra in Piazza Pertini, nella frazione di Piano Tavola, ed avrà una disponibilità di 36 posti.

Il Comune di Belpasso – si legge nella nota dell’Amministrazione comunale – rientra tra i Comuni beneficiari del bando del Ministero dell’Istruzione e del Merito (previsto dal decreto interministeriale 79 del 30 aprile 2024 e avviato dal Mim con l’avviso pubblico del 15 maggio scorso) che prevede 734,9 milioni di euro per attivare i servizi per la fascia di età 0-2 anni su tutto il territorio nazionale.

Gli importi finanziati per il Comune di Belpasso sono di 1 milione 440 mila Euro per la struttura da 60 posti e di 864 mila Euro per la struttura da 36.

“Un tassello importante per la nostra comunità – dice Caputo – che da quarant’anni attende un servizio come questo, il quale ci permetterà di rispondere in maniera più efficace alle esigenze delle famiglie, migliorando l’accessibilità ai servizi dedicati ai piccolissimi e contribuendo a ridurre, soprattutto, le disuguaglianze sociali”.

Nella foto: la villa comunale “Nino Martoglio”di Belpasso nei cui pressi sorgerà l’asilo nido per 60 bambini

Redazione