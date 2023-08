Venerdì 4 agosto, a Catania, conferenza stampa e assemblea pubblica per discutere “della tragedia dell’eliminazione del Reddito di cittadinanza” e per organizzare nuove forme di protesta. E’ quanto sta organizzando Disoccupazione zero per sensibilizzare il governo nazionale a revocare un provvedimento non condiviso da tutti.

“Nella sola provincia di Catania – scrive Disoccupazione zero – 9 mila nuclei familiari hanno saputo tramite un sms che sarebbero ripiombati nella povertà assoluta, abbandonati dal governo perché, secondo loro, facilmente occupabili”.

“Secondo Giorgia Meloni e il suo governo – si legge nella nota – sarà semplice, ad esempio, che una madre single di un paesino del Meridione trovi lavoro, senza formazione specifica, senza centri per l’impiego funzionanti, senza servizi sociali comunali, e con un tessuto imprenditoriale abituato a proporre lavoretti in nero e sottopagati”.

“A dicembre – proseguono gli organizzatori – sarà sottratto il Reddito anche a chi ha figli minori a carico, a chi mantiene familiari disabili o fragili. Ad oggi non si vede per nessuno di loro nessuna reale prospettiva, se non l’emarginazione e l’elemosina”.

“Se a Napoli – afferma Disoccupazione zero – iniziano le proteste organizzate, a Terrasini si rischia la tragedia con un disoccupato che cosparge di benzina l’ufficio del sindaco, e le prefetture vengono avvisate di rimanere attente alla bomba sociale pronta ad esplodere in qualsiasi momento”.

“Nel percorso intrapreso insieme ai percettori dal 2 dicembre scorso, Disoccupazione Zero, indìce una conferenza stampa seguita da un’assemblea pubblica per parlare di questa immediata tragedia dell’eliminazione del Reddito di Cittadinanza e per proporre ed organizzare nuove forme di protesta”.

L’appuntamento è per venerdì 4 agosto alle 19.00, presso la sede dell’USB di Catania, in Via Caltanissetta 3.

