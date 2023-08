Il Comune di Giarre (Catania) ha istituito una Commissione straordinaria per monitorare lo stato dell’ospedale Sant’Isidoro’. Il comune ionico, capofila del distretto sanitario in cui ricade il nosocomio, è stato il primo – viene spiegato nella nota dell’ente – a lanciare, lo scorso gennaio, la proposta di una commissione per accendere un riflettore permanente sulle criticità della struttura.

“L’istruzione della Commissione di studio e monitoraggio sull’ospedale di Giarre è una vittoria dei cittadini e delle istituzioni – dichiara il presidente del Consiglio comunale Giovanni Barbagallo – Insieme agli altri comuni del comprensorio, che hanno istituito con noi la Commissione, siamo pronti a lavorare per salvaguardare il nosocomio e garantire un’offerta sanitaria adeguata. Saremo a supporto dei sindaci e dell’azienda sanitaria, senza polemiche ma con proposte concrete e sostegno istituzionale. Sono certo che ciascuno – conclude Barbagallo – nei rispettivi ruoli e con i rispettivi riferimenti politici, farà il massimo per il diritto alla salute di questo comprensorio”.

Saranno cinque i componenti della Commissione straordinaria: Salvo Cantarella, Santo Primavera, Vincenzo Silvestro, Angelo Spina e Alfio Tomarchio. “La Commissione nasce con un obiettivo ben preciso: accendere un riflettore sulle problematiche dell’ospedale – spiega il consigliere comunale Angelo Spina – Con la precedente Commissione, di cui facevo parte, siamo riusciti ad ottenere qualche piccolo risultato e questa oggi nasce con lo stesso spirito. I nostri operatori sanitari, medici e infermieri, lavorano con estrema professionalità in una situazione di estrema criticità. Insieme al sindaco, massima autorità sanitaria, vogliamo tutelare l’interesse della nostra comunità, cercando di fare quello che è nelle nostre possibilità, e anche oltre, per far sì – conclude Spina – che l’ospedale funzioni meglio di come sta funzionando adesso”.

Nella foto: l’ospedale Sant’Isidoro di Giarre (Catania)

Redazione