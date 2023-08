Il vasto incendio che lo scorso martedì 25 luglio ha interessato la zona di Acireale ha particolarmente colpito abitazioni e aziende. Ad Aci San Filippo una delle maggiori imprese, sita in via Alfredo Agosta, è stata interessata dal fuoco ed ha costretto il proprietario alla chiusura dello stabilimento e alla parziale sospensione della produzione creando dei disagi all’intero indotto.

“La comunità parrocchiale di Aci San Filippo – afferma il comunicato della Diocesi – per esprimere vicinanza all’imprenditore celebrerà una Santa Messa lunedì 7 agosto, alle 19, all’esterno della fabbrica.

Per l’occasione saranno portati sul luogo il simulacro e le reliquie di Sant’Antonio da Padova, protettore del quartiere Reitana dove ricadono l’azienda e la chiesetta dedicata al Santo.

Don Roberto Strano, parroco della Basilica San Filippo d’Agira, dalla quale dipende la chiesa Sant’Antonio da Padova, dice: “C’è chi ha perso sia la casa che il lavoro e noi vogliamo portare speranza. Nel segno della fraternità desideriamo stare vicini alle famiglie ed ai lavoratori in difficoltà che hanno subito danni. Vogliamo anche condividere l’amore per la verità e la giustizia. Mettiamo in atto le misure di prevenzione che sono strumenti di civiltà e invitiamo alla conversione coloro che commettono reati contro l’umanità. Custodiamo la nostra casa comune”.

