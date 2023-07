Sono trascorsi 31 anni dalle stragi di Capaci e di via D’Amelio, e “noi ci siamo anche quest’anno” con la rappresentazione di uno degli spettacoli di impegno antimafia più riusciti negli ultimi anni: “Libere. Donne contro la mafia”, di e con Cinzia Caminiti, e successivamente con un dibattito, cui partecipano l’Avvocato Enzo Guarnera, il dottor Mimmo Palermo e il dottor Glauco Lamartina.

“Noi” sono gli organizzatori di questa serata di memoria (in primis l’Associazione Città Teatro, in collaborazione con la Cooperativa Prospettiva, l’Associazione Antimafia e legalità e le Agende rosse di Paternò) che, nell’ambito del Catania Summer Festival, si svolgerà il 19 luglio 2023 al Castello Ursino alle ore 21 “per non dimenticare” le vittime dei due eccidi: Giovanni Falcone Francesca Morvillo, Paolo Borsellino e gli agenti delle scorte Antonio Montinaro, Vito Schifani, Rocco Dicillo, Agostino Catalano, Vincenzo Li Muli, Walter Cosina, Claudio Traina ed Emanuela Loi, unica donna della Polizia di Stato a cadere in servizio.

“Un lavoro teatrale, ‘Libere’, scritto allo scopo di far conoscere ed avvicinare i giovani ad una sana forma di legalità”, dice Cinzia Caminiti. Interpretato efficacemente dalla stessa autrice, assieme alle altrettanto brave Barbara Cracchiolo, Sabrina Tellico e Simona Gualtieri, lo spettacolo si avvale del prezioso apporto dell’aiuto regista Nicoletta Nicotra e dei costumi della sartoria di Ina Costa

“Il 19 Luglio – prosegue Caminiti – è il giorno dedicato alla Legalità ed alla Memoria. Si ricordano le due stragi e si onorano i caduti in quei massacri. Sì, noi ci siamo anche quest’anno”.

Per prenotazioni e info telefonare al 334 5683715.

Redazione