«La Sicilia è ferita, oltre mille roghi l’hanno devastata in lungo e in largo, ma adesso l’emergenza incendi è superata e le vacanze per i turisti possono continuare in totale sicurezza. Anche l’aeroporto di Catania si avvia a tornare alla piena operatività, consentendo agli altri scali dell’Isola di riprendere le normali attività in sicurezza e senza stress e disservizi”.

Lo dice l’assessore al Turismo della Regione Sicilia, Elvira Amata, nel sito dell’ente, con la foto suggestiva dell’Isola Bella di Taormina in primo piano, di cui, per dare il senso della comunicazione istituzionale, ripetiamo la pubblicazione, anche perché negli ultimi giorni Giunta regionale siciliana presieduta da Renato Schifani è stata accusata dai partiti dell’opposizione e dai sindacati di “inadeguatezza” sia per non essere riuscita a prevenire l’emergenza incendi, sia per non essere riuscita a fronteggiare l’annoso problema della gestione degli aeroporti siciliani (da cui è scaturito il caos causato dall’incendio divampato allo scalo catanese di Fontanarossa).

“Il vero volto della nostra terra – dice l’assessore regionale – è quello delle spiagge bianche e delle acque cristalline, dei borghi montani che conservano le nostre tradizioni più genuine, ma anche dei monumentali e unici gioielli millenari della cultura, oltre all’eccellente enogastronomia. Turisti vi aspettiamo in Sicilia, siete i benvenuti!».

Redazione