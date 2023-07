Molta la solidarietà che sta arrivando ai giornalisti del quotidiano La Sicilia di Catania che ieri hanno scioperato per i ritardi nel pagamento degli stipendi impedendo che domenica il quotidiano fosse regolarmente in edicola.

“Il giornale La Sicilia -dice il sindaco di Catania Enrico Trantino – è un patrimonio della città e di tutta la Sicilia. È un quotidiano che ha fatto la storia della nostra regione e che ha contribuito a formare l’opinione pubblica di diverse generazioni di catanesi e siciliani. È importante che il giornale continui a svolgere il suo importante ruolo informativo di primo quotidiano dell’isola. Mi auguro – prosegue Trantino – che la vertenza si risolva al più presto e in modo positivo e che i giornalisti vengano messi in condizione di lavorare con la massima serenità, convinto come sono che il giornalismo è un servizio pubblico fondamentale per un sano e civile confronto democratico, più che mai necessario per la crescita sociale e culturale di Catania e della Sicilia”.

Anche la Cgil di Catania esprime solidarietà ai giornalisti del quotidiano “La Sicilia” che hanno deciso di scioperare. “La crisi delle imprese giornalistiche è diffusa e complessa ma è necessario, e per molti versi vitale, tutelare le redazioni. – dice il segretario generale della Cgil di Catania, Carmelo De Caudo -. Serve un progetto solido e coraggioso affinché l’informazione capillare e pluralista sul territorio continui ad essere assicurata. ‘La Sicilia’ deve continuare ad assolvere a questo compito, più che mai necessario in una città difficile come Catania. Siamo solidali con ciascun giornalista, dipendente o collaboratore e siamo pronti a fare la nostra parte”.

“Esprimo la mia piena e totale solidarietà ai giornalisti del quotidiano La Sicilia – dichiara il vice presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana e deputato M5S Nuccio Di Paola – in sciopero anche a causa dei reiterati ritardi nella corresponsione degli stipendi. Auspico una veloce soluzione della vertenza compreso il mantenimento degli attuali livelli occupazionali”.

Nella foto: la redazione del quotidiano La Sicilia, in viale Odorico da Pordenone, a Catania

Redazione