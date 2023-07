Quale sarà il destino dell’ ex Italcementi di Catania, nell’ area Porto? Il vecchio cemento che torna a occupare spazi vitali in città, in barba alle nuove logiche di rigenerazione urbana, sarà al centro di una campagna di denuncia curata dalla Fillea Cgil di Catania insieme ad Arci e ai Siciliani giovani.

Il primo appuntamento è fissato per mercoledì 19 luglio alle ore 10,15 nell’ area ex Italcementi (via Maria S.S. Assunta, traversa via Cristoforo Colombo dinnanzi il civico 54). Nel corso dell’incontro pubblico con i giornalisti saranno illustrate tutte le perplessità relative alla nuova speculazione edilizia nell’area dell’ex Italcementi.

Oltre al segretario generale della Cgil di Catania, interverranno il segretario generale della Fillea Cgil di Catania, Vincenzo Cubito, il segretario generale di Fillea Sicilia, Giovanni PistorIo, i presidenti di Arci Catania, Matteo Iannitti e Nancy D’Arrigo, la giornalista Luisa Santangelo e Giovanni Caruso, responsabile della redazione de “I siciliani giovani”.

Già dal 6 luglio il gruppo ha lanciato la campagna sociale “Quale piano per la città?”, per denunciare gli abbandoni, le speculazioni e gli affari illegali gestiti da gruppi di potere, spesso in combutta con interessi criminali.

Nella foto: l’area dell’Italcementi di Catania

Redazione