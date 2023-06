Musica, teatro, danza, libri, cortometraggi, caffè letterari, festival, reading: sono oltre 170 le proposte artistiche che animeranno l’estate cittadina con il cartellone del Catania Summer Fest 2023 promosso dall’Amministrazione comunale, che si svolgerà dal 23 giugno all’8 ottobre.

Una rassegna ricca e variegata che il sindaco Enrico Trantino ha presentato nel Palazzo degli Elefanti insieme con le istituzioni, le associazioni e gli operatori culturali coinvolti nell’organizzazione.

Dal 23 giugno all’8 ottobre, dunque, il centro e le periferie “risuoneranno” di cultura e turismo, a partire da siti prestigiosi come Villa Bellini, che ospiterà dall’1 luglio i grandi eventi, o Palazzo della Cultura, Castello Ursino, e la chiesa San Nicolò l’Arena, che apriranno la stagione artistica venerdì con tre spettacoli diversi.

Sino a luoghi suggestivi ricavati nei quartieri e nelle scuole all’insegna del teatro diffuso e inclusivo, grazie anche a due ulteriori rassegne che compongono e arricchiscono il SummerFest 2023: “Palcoscenico Catania, la bellezza senza confini”, dedicata al teatro nelle periferie, e “Nuovi Confini” incentrata su musica classica, teatro e jazz.

“Un fervore artistico di alto profilo – ha dichiarato il sindaco Trantino – con attrazioni variegate che rappresentano anche un volano commerciale per l’indotto che sviluppano. Ricordo che lo scorso anno abbiamo avuto quasi 300 mila presenze: proseguiamo su una strada feconda che ci aiuta a crescere ogni giorno di più e a sentirci protagonisti della nostra Catania, dove gli spettacoli si associano alle bellezze delle location che voglio rivendicare con orgoglio, riguardano anche le zone periferiche della città. Tutti grandi eventi e spettacoli che animeranno le serate estive, espressione di un eccellente lavoro di coordinamento dei Direttori responsabili comunali Paolo Di Caro e Giuseppe Ferraro, che ringrazio per quanto hanno saputo realizzare in una condizione di oggettiva difficoltà, insieme al Teatro Massimo Bellini, al Teatro Stabile all’Istituto Musicale Vincenzo Bellini e agli impresari e ai promotori a vario titolo degli spettacoli, per sempre più grande solo se no la amiamo e la rispettiamo”.

Insieme con il sindaco Trantino e i direttori Ferraro e Di Caro erano presenti in municipio, tra gli altri, il sovrintendente e la commissaria straordinaria del Teatro Massimo Bellini, Giovanni Cultrera e Daniela Lo Cascio, promotori anche del Bellini International Context, la presidente del Teatro Stabile Rita Gari Cinquegrana, i promoter Giuseppe Rapisarda e Nuccio La Ferlita, il direttore di Nuovi Confini, il regista Giovanni Anfuso, rappresentanti del Conservatorio Bellini, dell’Associazione Algos-Monk Jazz Club e la Compagnia Produzioni Raffaello che producono Nuovi Confini, e delle diverse realtà coinvolte.

Tutti concordi nel rimarcare l’importanza del lavoro sinergico e la forza delle proposte artistiche che, anche in una linea di costruttiva continuità con la precedente amministrazione, concorreranno ai processi di crescita e sviluppo della città e del territorio, sia in termini di cultura che di flussi turistici, non solo dedicati, e di incremento dell’indotto, dalle strutture ricettive alle attività commerciali.

Si parte venerdì sera, 23 giugno, con tre diverse proposte: a Palazzo della Cultura il classico di Aristofane, Lisistrata, diretto da Ugo Chiti, con Amanda Sandrelli nel ruolo principale; nel Castello Ursino il Caffè letterario del Teatro Verga; nella Chiesa San Nicolò l’Arena lo spettacolo dell’opera dei pupi dei fratelli Napoli.

I riflettori di Villa Bellini si accenderanno il primo luglio con il concerto di Damien Rice che darà l’avvio a uno dei più importanti festival musicali d’Italia. Con un parterre di nomi straordinario: Maluna, Lazza, Geolier, Ernia, Loredana Bertè, Articolo 31, Salmo, Lacuna Coil, Gabbani, Tananai, Mr Rain, Rocco Hunt, Tedua, Sfera Ebbasta, Baustelle, Drast/Mara Sattei, Diodato, Francesco Cafiso, Rosario Bonaccorso e Stefano Di Battista.

Nella foto: un momento della presentazione del Catania Summer Festival. Di spalle il sindaco Enrico Trantino mentre espone il programma

