“Per quale ragione l’evento serale di chiusura del Pride a Catania è stato interrotto alle 3 di notte da parte di personale della Questura, mentre in tutti gli altri locali del divertimento notturno le attività sono proseguite anche fino a ridosso dell’alba? E’ una decisione, questa, al momento incomprensibile e non accettabile per cui chiediamo immediate spiegazioni al ministro dell’Interno, Piantedosi”.

Lo dichiara il deputato e segretario regionale del PD Sicilia, Anthony Barbagallo annunciando il deposito di una interrogazione, su impulso anche della segreteria provinciale del PD, rivolta al ministro dell’Interno dopo i fatti di sabato notte a Catania.

“Abbiamo aderito al corteo conclusivo del Pride di Catania – prosegue Barbagallo – e ho personalmente partecipato alla sfilata, lunga, pacifica e colorata che si è svolta lungo le vie del centro di Catania. Ma il massiccio schieramento di forze dell’ordine, intervenute sia da terra sia dal mare, ha il sapore della discriminazione nei confronti della comunità LGBTQ+ e di tutti coloro che erano presenti in quel momento. A maggior considerazione del fatto che – conclude – tutto questo è stato fatto ‘solo’ presso la discoteca Blu, obbligata a terminare la festa”.

Nella foto: il Gay pride di Catania edizione 2023

Redazione