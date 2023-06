L’offerta culturale della Biblioteca Tondo Gioeni a Catania si arricchisce di oltre cento libri di narrativa. La nuova dotazione letteraria è frutto di una donazione promossa dal Lions Club Catania Gioeni nell’ambito del progetto “Gioeni dona Gioeni”.

“L’iniziativa – spiega una nota del Comune -, presentata dal service in continuità con gli scorsi anni, rientra nel solco di una consolidata collaborazione con l’Amministrazione comunale”.

“L’idea di ampliare la proposta per i cittadini attraverso il riuso dei libri – prosegue il comunicato – persegue l’obiettivo principale di sostenere, tramite la cultura, la tutela dell’ambiente anche con attività di riciclo, riutilizzo, lotta allo spreco in tutte le sue forme”.

All’incontro in biblioteca hanno partecipato il direttore del Decentramento, Pietro Belfiore, con la responsabile della struttura, Laura Marcimino e, per il Lions Club Catania Gioeni, il presidente Salvatore Puleo e i soci Matteo Licari e Patrizia Condorelli, a rimarcare la vicinanza dell’associazionismo alle esigenze del territorio in uno spirito di collaborazione e sussidiarietà con le pubbliche amministrazioni.

Nella foto: un momento della donazione dei 100 volumi del Lions di Catania alla Biblioteca Tondo Gioieni

Redazione