A Belpasso (Catania), dopo oltre venti giorni, scatta il sedicesimo seggio in Consiglio comunale, che era rimasto in bilico tra Stefano Toscano (228 voti), componente della lista civica “Prima l’Italia” che sosteneva il candidato a sindaco del centrodestra Salvo Licandri, e Antonino Santonocito (340 voti), candidato della lista della sinistra “Prospettiva comune”, a sostegno del candidato sindaco Giuseppe Lucio Piana, esponente della stessa compagine.

A spuntarla Santonocito, che col suo successo personale ha contribuendo notevolmente al raggiungimento del 5 per cento dei voti di lista stabilito dalla legge per accedere in Consiglio comunale.

La nuova composizione del Consiglio comunale adesso è ripartita così: dieci consiglieri alle liste collegate al sindaco Caputo, cinque a quelle collegate al secondo classificato Salvo Licandri, uno alla sinistra.

Non si esclude un ricorso al Tar da parte del movimento di Salvo Licandri.

Nella foto: il neo consigliere eletto a Belpasso (Catania) della lista “Prospettiva comune”, Antonino Santonocito (foto tratta dal profilo Facebook dell’interessato)

Redazione