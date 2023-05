“Vanno ripristinati i controlli sulla qualità del grano duro importato in Sicilia per tutelare i nostri produttori dalla concorrenza sleale effettuata da un prodotto di scarsa qualità e dal prezzo molto più basso, che potrebbe essere pericoloso per la salute dei consumatori”. Lo affermano in questa nota i deputati del gruppo Lega-Prima l’Italia all’Assemblea Regionale Siciliana, Marianna Caronia, Pippo Laccoto, Luca Sammartino, Vincenzo Figuccia e Mimmo Turano.

“É un settore – dicono all’unisono – già piegato dal caro energia, che adesso rischia di ricevere il colpo di grazia da una dinamica che non ha nulla a che vedere con la logica del mercato”.

“Chiediamo in particolare – continuano – che vengano attivati i controlli del Corpo Forestale regionale e degli organi competenti del ministero dell’Agricoltura, per procedere alle verifiche del caso sui carichi di grano in arrivo nei porti siciliani, bloccando le navi che li trasportano fino all’accertamento degli standard qualitativi corrispondenti alla normativa nazionale. Non è più possibile tollerare una concorrenza sleale sui prezzi e sulla qualità”.

