Il 12 maggio scorso la nostra cronista Lorenza Mirone si è piazzata davanti al Tribunale di Roma, in piazzale Clodio, per intervistare con la telecamera e fotografare gli attivisti di Ultima generazione attualmente sotto processo (la prima udienza, prevista per quel giorno, è stata rinviata al 18 ottobre, con il Senato della Repubblica, il Comune di Roma e il ministero dei Beni culturali costituitisi parte civile) per avere “imbrattato” o “colorato” (a seconda dei punti di vista) parte della facciata del Senato con vernice lavabile per attirare l’attenzione sull’emergenza climatica. Sono stati realizzati quattro video di cinque minuti ciascuno pubblicati nella pagina Facebook del sottoscritto e de L’Informazione nello spazio dedicato ai commenti.

Un reportage che racconta le angosce e le inquietudini di questi giovani che hanno compreso cosa sta succedendo al pianeta a causa dell’emergenza climatica dovuta all’uso smodato dei combustibili fossili e hanno compreso – soprattutto – che non c’è più tempo per le chiacchiere, anche a costo di non essere capiti.

Un reportage video che L’Informazione propone mentre l’Emilia Romagna è devastata da una alluvione senza precedenti e altre regioni del Nord da una siccità altrettanto devastante (solo gli ultimi esempi, neanche fra i più drammatici, che si stanno verificando nel mondo). Fenomeni del tutto connessi: il cambiamento climatico, l’uso eccessivo di petrolio, la cementificazione del territorio e tanto altro.

Un reportage per comprendere le ragioni di queste generazioni e dei loro genitori, che lanciano un grido d’allarme, che tutti (a prescindere dalle parole “imbrattare” o “colorare”) non solo abbiamo il dovere di ascoltare, ma di raccogliere, concentrandoci a guardare la luna, anziché il dito che la indica. Buona visione.

Luciano Mirone

Alla manifestazione hanno aderito: Amnesty International, Ass. A buon dirittto, Ass. InOltre, Ass. ESSE, Ass. Luca Coscioni, Attac Italia, Cambiare Rotta, Cattive ragazze, Cobas Ente del Lavoro Privato (Alessandro Pullara o Vincenzo Miliucci), Comitato No al Fossile Civitavecchia, Comunità San Benedetto Al Porto, Enzo Scandura, docente Ingegneria del territorio fac.ing. Università di Roma “La Sapienza”, Eumans Europa Verde (Angelo Bonelli, Filiberto Zaratti, Nando Bonessio Consigliere Capitolino, Guglielmo Calcerano co-portavoce EV Roma), Extinction Rebellion Fridays for Future, Fridays For Future Civitavecchia, Greenpeace, Legal Team, Legambiente Liberté Onlus, Loredana De Petris, ex senatrice della Rep., Luigi Manconi, M5S (Alessandra Maiorino, Christian Raimo), ManifestA (Silvia Benedetti), Marina De Felice (Prima le persone e UP), Mediterranea (Fabio Gianfrancesco), Nando Bonessio (EV), Nonna Roma, Pecoraro Scanio, politico italiano (ex Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica dell’Italia), PD, Potere al Popolo Roma, Rete Ecosocialista, Rete Studenti Medi, Rete Transistor (Alessio Petronelli), Riccardo Petrarolo (FFF, No Fossile e USB), Rifondazione Comunista, Rinascimento Green, Scientist Rebellion, Sinistra Italiana (Ilaria Cucchi, Giuseppe De Cristoforo, Nicola Fratoianni), Teachers for Future, Unione Popolare, Ugo Mattei – CLN, UGS, USB Nazionale.