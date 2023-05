“Freud non è riuscito ad arrivare a Catania nel suo viaggio in Sicilia, ma altri viaggiatori e poeti seguiranno le sue tracce al Bastione degli Infetti”. Questo lo slogan lanciato dal Forum psicanalitico lacaniano e dal Comitato Antico Corso in occasione del Maggio dei libri (prestigiosa kermesse letteraria catanese), che. per la prima volta in Sicilia, presentano un incontro tra analisti, poeti e poetesse impegnate nel sociale e nella scuola. L’evento si svolgerà sabato 27 maggio dalle 18,30 alle 22 in un luogo suggestivo del centro storico di Catania: il Bastione degli Infetti.

Saranno presenti la scrittrice Marinella Fiume, Maddalena Bergamin, una delle più promettenti voci della poesia contemporanea, oltre a Elvira Tomarchio, Claudia Dominguez, Cecilia Randich, Eva Orlando, Celeste Soranna, Paola Malquori, Anita Izcovich, Carmen Eusebio.

L’iniziativa e coordinata da Silvana Leali, psicanalista e membro FpL, e Luis Izcovich, psichiatra, psicanalista e fondatore dei Forum del Campo Lacaniano della Scuola EPFCL, nonché docente al Collegio Clinico di Parigi e autore di numerosi libri conosciuti e tradotti in Italia.

Letture poetiche di Giovanna Nastasi, Jonny Souto, Claudia Bousquet e Pietro Taranto.

