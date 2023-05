“Dai un calcio al linfoma” raddoppia: la sfida calcistica, giunta alla sua ottava edizione, promossa dalla Lilt (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori) di Catania e dalla sua delegazione di Belpasso, vedrà quest’anno, infatti, la partecipazione di quattro squadre. Al confronto storico fra “Gladiatori” e “Sanitari”, ovvero le rappresentanze di pazienti ed ex pazienti siciliani di oncoematologia e dei medici degli ospedali catanesi, in questa edizione 2023 si aggiungono le compagini del “New Team Etneo” (femminile) e dell’Ibiscus, associazione che sostiene i ragazzi affetti da malattie onco-ematologiche e le loro famiglie.

Il calcio d’inizio del quadrangolare è fissato per le ore 16 di sabato 27 maggio sul terreno principale del complesso sportivo de “La Meridiana Piscine” di via Ugo La Malfa, Catania. Patrocinano l’evento l’assessorato alla Salute della Regione Siciliana e l’Arnas “Garibaldi” di Catania, mentre l’Associazione Italiana Arbitri di Catania ha garantito anche per quest’anno la sua collaborazione mettendo a disposizione gli arbitri. Presentano Federica Zammataro e Giacomo Giurato.

Dichiara il Presidente della Lilt di Catania, Aurora Scalisi: “Ci auguriamo che il ripetersi delle tante attività sociali, ludiche e culturali che proponiamo da tanti anni, risveglino nella popolazione la consapevolezza che il volontariato sociale è una forma vincente di aggregazione dalla quale traggono beneficio non solo i già malati, ma anche e soprattutto i volontari stessi”.

Sopra: la locandina della manifestazione

Redazione