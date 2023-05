“È vero che l’aggressione ai danni dell’autista dell’AMTS (Azienda municipale trasporti) avvenuta nei giorni scorsi, sarebbe potuta accadere in qualunque altro momento e in qualunque altra città. Ma Catania registra ogni giorno che passa un impressionante escalation di violenza urbana e micro criminale. L’evento non può considerarsi occasionale”. Lanciano l’allarme i segretari generali di Cgil e Cisl, Carmelo De Caudo e Maurizio Attanasio, e le sigle di categoria dei trasporti, Edoardo Pagliaro insieme al componente di segreteria Orazio Magro per la Filt Cgil, e Mauro Torrisi per la Fit CISL. Lanciano l’allarme per una città in cui la situazione dell’ordine pubblico – specie nelle ore notturne – sembra sfuggire di mano.

“Ci chiediamo – dicono – quando saranno presentate serie contromisure. La movida che tutta l’Europa ci invidiava, si è trasformata in un caos perenne dove la sporcizia e un via vai di motorini e giovani consumatori di alcol e droghe sempre più inclini ai pestaggi, sembrano avere il sopravvento. Questa non può dirsi civiltà”.

Poi una richiesta ufficiale alla Prefettura di “intervenire urgentemente”. Infine “la nostra sincera solidarietà all’autista aggredito mentre faceva onestamente il proprio lavoro”.

Nella foto: Catania, piazza Duomo in notturna

Redazione