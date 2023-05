“Rinasce” a Belpasso (Catania) l’Associazione Forense, raccoglie oltre trenta avvocati e si propone di continuare ad essere “un saldo punto di riferimento” dei professionisti del mondo giuridico, compresi quelli delle vicine Nicolosi e Camporotondo Etneo.

Diciamo “rinasce”, perché il sodalizio esiste dal 2005 e non ha mai cessato la sua attività. A volerlo a spada tratta, il compianto avvocato Giovambattista Spampinato, artefice di un’esperienza che a Belpasso non ha mai avuto precedenti in questo settore. La prematura dipartita del suo presidente e il successivo periodo di pandemia, hanno causato un ridimensionamento dell’attività, portata avanti comunque con apprezzabile impegno dal suo sostituto Gaetano Bandieramonte, deceduto successivamente a causa del Covid.

Dopo l’emergenza pandemica, l’Associazione forense, “nel solco del lavoro precedente – secondo quanto dicono i componenti – prosegue la sua attività con rinnovato impegno”.

Nuovo presidente è Maurizio Prezzavento, vice presidente Vita Grazia Costa, segretaria Rosalinda Laudani, tesoriere Rosario Sciacca, componenti del Consiglio direttivo Mario Cataldi, Maristella Longhitano, Lucia Roberta Spampinato, Giuseppe Rapisarda e Orazio Genovese, probiviri Lucio Spampinato, Carmelo Signorello e Francesco Rapisarda.

“Le nostre finalità – proseguono i rappresentanti dell’Associazione Forense – sono quelle di consolidare il contatto con il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati e con le istituzioni locali; mantenere un presidio di giustizia in città, soprattutto l’Ufficio del Giudice di Pace che rischia la soppressione per mancanza di personale che, secondo la legge, deve essere fornito dai Comuni; l’organizzazione di incontri per la formazione continua degli avvocati; l’allestimento di incontri culturali su tematiche di grande attualità”.

Prima manifestazione in programma: l’incontro con i candidati a sindaco Carlo Caputo, Salvo Licandri, Giuseppe Lucio Piana e Danilo Rossetti, che si svolgerà il 17 maggio 2023 alle 19 presso il salone del Circolo Operai, co-organizzatore dell’evento.

Nella foto: il nuovo direttivo dell’Associazione Forense di Belpasso

Redazione