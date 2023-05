Festa della biodiversità. Un evento che vuole simboleggiare il riscatto di una comunità che punta sull’ambiente e sulla bellezza per voltare pagina. Un evento organizzato dal Presidio partecipativo della Valle del Simeto, che si svolgerà dal 17 al 22 maggio a Paternò (Catania) e che coinvolgerà le scuole, le associazioni e i cittadini.

La manifestazione, programmata nell’ambito del progetto ReCapSimeto, sostenuta da Fondazione CON IL SUD, nasce “per riqualificare le aree verdi antistanti all’Ex Macello di Paternò di Via Fonte Maimonide 119”.

“Le aiuole della zona – si legge nella nota degli organizzatori – versano in uno stato di abbandono, colme di cumuli di rifiuti e di erbacce. I soci del Presidio e le associazioni coinvolte hanno lo scopo di rendere bellissime e ricche di verde le aiuole, ma per farlo vogliono coinvolgere, con un nutrito programma, anche gli abitanti della zona e della cittadina di Paternò”.

Un programma che si articola in tre giornate, a cominciare da mercoledì 17 maggio, quando verrà fatta la pulizia collettiva delle aiuole.

Domenica 21 ci sarà la piantumazione dei fiori e la visita alla Fontana Grande e alle Salinelle, con un mini tour che verrà allestito gratuitamente per i visitatori.

Lunedì 22 ancora attività di piantumazione con le scuole del territorio.

“Abbiamo deciso di organizzare la “Festa della Biodiversità” – dichiara Medea Ferrigno, coordinatrice di ReCap (Reti Capacitanti) – coinvolgendo tutta la rete del Presidio Partecipativo, ed in particolare le associazioni e i residenti di Paternò, come un atto di cura dello spazio antistante l’ex macello. Da qualche settimana una parte dell’edificio è infatti diventata la sede del Presidio grazie ad un accordo con il Comune nell’ambito del progetto ReCap Simeto sostenuto da Fondazione CON IL SUD. Saranno giornate intense in cui confidiamo nella partecipazione attiva della cittadinanza al fine di ridare vita ad uno spazio quasi abbandonato che è invece un’area di particolare interesse sia storico che naturalistico”.

“La manifestazione – è scritto nel comunicato – è un trampolino di lancio per la realizzazione futura di un progetto di cittadinanza attiva che vuole promuovere la cura del territorio da parte di tutti i cittadini”.

Le tre giornate sono patrocinate dal Comune di Paternò e organizzate dal Presidio con la collaborazione delle associazioni ViviSimeto, Cultura&’Progresso, Mamme in Comune, PlasticFree, Leo Club Paternò, Agesci Paternò, M.A.S.C.I., Federazione Italiana Pronto Soccorso Neuropsicologico, Anpas, Scout d’Europa, Chiosco “Le Salinelle” di Rosselli.

“Obiettivo della Festa – concludono gli organizzatori – è rendere partecipi e responsabili tutti i cittadini, per restituire alla collettività la bellezza del luogo prendendosene cura, valorizzandolo e di conseguenza impegnandosi per la sua tutela”.

