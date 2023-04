Domani, giovedì 13 aprile, alle 21, il teatro Metropolitan di Catania ospiterà il giornalista, saggista e opinionista italiano, Marco Travaglio con uno spettacolo che racconta, nel consueto stile satirico del direttore de il Fatto Quotidiano, gli ultimi cinque anni di storia italiana: “I migliori danni della nostra vita”.

Le principali aree di interesse nell’ambito professionale del giornalismo d’inchiesta sono da sempre per Travaglio la cronaca giudiziaria e l’attualità politica: si è occupato di questioni che spaziano dalla lotta alla mafia ai fenomeni di corruzione. Lo scrupoloso lavoro giornalistico si è tradotto in libri-inchiesta ma anche in veri e propri spettacoli teatrali a partire nel 2009 con lo spettacolo “Promemoria – Quindici anni di storia d’Italia”, un monologo del quale è stato autore e protagonista.

Giovedì 13 aprile a Catania Marco Travaglio ripercorre gli ultimi anni di storia politica del Belpaese: come i poteri marci della politica, della finanza e dell’informazione hanno ribaltato il voto degli italiani del 2018. “Dal cambiamento alla restaurazione, dalla questione morale e sociale all’Ancien Régime e alla guerra infinita, rovesciando il governo Conte2 e consegnando l’Italia all’ammucchiata di Draghi, che ha spianato la strada al ritorno delle vecchie destre riverniciate da nuove dietro il volto di Giorgia Meloni”.

Ancora pochi posti per assistere ad uno spettacolo che traghetta lo spettatore nel passato, fino ad arrivare ai giorni nostri in una narrazione di fatti e avvenimenti reali….ma sotto la veste satirica che contraddistingue lo stile di un giornalista di fama come Marco Travaglio.

Per info e per prenotazioni (biglietti da 20 a 35 euro) contattare il Gruppo Anteprima, organizzatore dell’evento, allo 0131.250600 oppure il Teatro Metropolitan al numero 095.322323 oppure direttamente sul circuito di vendita online TicketOne.

Nella foto: la locandina dello spettacolo di Marco Travaglio

Redazione