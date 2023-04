E’ una delle sostanze stupefacenti più micidiali in circolazione, il “crystalmeth”: da poco ha fatto la sua comparsa anche a Catania e secondo i Carabinieri è “una metanfetamina in cristalli, droga sintetica cristallina bianca molto potente che causa una forte dipendenza, determinando potenziali gravi ripercussioni sullo stato di salute, inclusa la perdita di memoria, sviluppo di aggressività, comportamento psicotico e possibilità di danni al cuore e al cervello”.

Ieri sera, a margine di un servizio di routine, i militari dell’Arma l’hanno rinvenuta a un 47enne catanese, titolare di uno dei locali della movida catanese, dopo una perquisizione personale: l’uomo è stato trovato in possesso di una bustina di plastica contenente 7 grammi della droga, che immediatamente è stata sequestrata dagli operanti. Per tale fatto, il 47enne è stato segnalato alla Prefettura quale “assuntore per uso personale di sostanze stupefacenti”.

L’operazione di polizia si è svolta in seguito alle decisioni recentemente assunte in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica. I Carabinieri della Compagnia di Catania Piazza Dante, unitamente al personale della Polizia Locale, hanno svolto una articolata attività di controllo nelle aree della cosiddetta “movida catanese”, con l’obiettivo di prevenire episodi di illegalità diffusa e più in generale, di contrastare tutte quelle condotte pregiudizievoli per la quiete e il decoro urbano, garantendo ai residenti contesti più sicuri e sensibilizzando i giovani a un divertimento sano e consapevole.

Nell’occasione, i militari dell’Arma sono stati supportati anche dalle squadre della “Compagnia d’ Intervento Operativo – C.I.O.” del 12° Reggimento Carabinieri “Sicilia”, contingenti che attraverso attività di pattugliamento dinamico, posti di controllo e vigilanza del territorio, rinforzano in maniera sinergica i Comandi territoriali nei servizi di controllo straordinario del territorio.

Nella foto: i controlli dei Carabinieri durante la movida catanese

Redazione