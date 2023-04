“Ora che anche la Lega ha deciso (e ringrazio, in particolare, Valeria Sudano) tutte le forze del centro destra mi sosterranno alla guida della città. Mi stimola l’avventura. Mi preoccupano le aspettative perché non le voglio deludere. Amo Catania. E io non tradisco chi amo. #noicatania”.

Così Enrico Trantino, su Facebook, dopo l’ufficializzazione del sostegno di tutto il centrodestra alla sua candidatura a sindaco di Catania.

Nella foto: il candidato del centrodestra alla carica di sindaco di Catania, Enrico Trantino

Ansa