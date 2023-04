Ottenuto un finanziamento di 450mila Euro per migliorare la zona industriale di Belpasso (Catania), che da anni non versa in condizioni ottimali. A darne notizia la deputata del M5S all’Assemblea regionale siciliana (Ars) Martina Ardizzone che oggi, dalle 18 alle 20, illustrerà il provvedimento con una conferenza che si svolgerà presso la sala conferenze della Biblioteca comunale di Belpasso (Via Francesco Crispi).

“La legge di stabilità 2023 della Regione Siciliana – scrive Marina Ardizzone in un comunicato – prevede l’investimento di 450 mila euro per lavori di pulizia e ripristino del sistema di drenaggio dell’arteria stradale principale dell’ex Area di sviluppo industriale di Piano Tavola, frazione di Belpasso”.

“Sono entrata all’ARS con l’unico obiettivo di contribuire a migliorare la mia terra – afferma l’on. Ardizzone – e ho deciso di dare priorità alla zona Industriale IRSAP di Piano Tavola perché negli anni troppe volte le imprese operanti nell’insediamento sono state costrette a scontrarsi con disagi importanti che hanno penalizzato le varie attività a causa di eventi meteorologici causa di allagamenti e disagi di ogni tipo. Quello di oggi rappresenta solo un punto di partenza e ho già dato massima disponibilità al gruppo del M5S di Belpasso per una concreta collaborazione”.

Dopo uno scambio di idee con alcuni imprenditori locali – prosegue la nota -, il gruppo territoriale belpassese del M5S ha proposto di usare alcuni strumenti previsti dalla legge per la riqualificazione dell’agglomerato industriale e la valorizzazione della stessa area urbanizzata adiacente, da tutelare con apposita fascia di rispetto.

L’area industriale di Belpasso, inserita nella zona economica speciale, così può ottenere investimenti sostanziosi, non più i pochi spiccioli promessi dalla politica locale. “Chi ha deciso di investire nel nostro territorio – conclude il comunicato – deve essere messo in condizioni di poter fare impresa, con strade, illuminazione e segnaletica degne di tale nome, al riparo dalle numerose discariche abusive”.

Redazione