Il Coordinamento Agroecologia chiede un incontro con l’assessore all’Agricoltura della Regione Sicilia Luca Sammartino e e con il direttore dell’assessorato all’Agricoltura, allo Sviluppo rurale e alla Pesca mediterranea Dario Cartabellotta, perché la legge che regolamenta il settore venga perfezionata attraverso i decreti attuativi: “Non si esce da un settore in crisi come per incanto o per effetto di una bacchetta magica”, dicono i promotori dell’incontro. “Serve tempo, nuova formazione ed informazione, nuovi sistemi di assistenza tecnica e divulgazione agricola, ma serve soprattutto che venga emanato il decreto attuativo della legge (primi firmatari gli on. Valentina Palmeri e Michele Catanzaro), che adesso deve entrare a regime”.

“La crisi del settore agroalimentare e delle sue ripercussioni sull’ambiente e sulla biodiversità – afferma la nota del Coordinamento – sono l’oggetto di maggiore preoccupazioni e sforzo sia a livello internazionale che europeo”.

“La Sicilia – si legge nel comunicato ., in questa particolare sfida da qui ai prossimi decenni è, per usare un termine sportivo, in pole position, con la sua legge 21 del 29 luglio 2021 sull’agroecologia. Una legge che stimola e promuove, con innovativa e semplificata struttura normativa, processi produttivi, efficienza degli stessi, tutela degli ecosistemi ed incremento delle produttività e della qualità”.

“In essa – spiega il documento – troviamo una perfetta integrazione con le più innovative prospettive dell’agricoltura di precisione, come dire che la tutela della biodiversità e dei prodotti siciliani, della salubrità alimentare, ed efficienza e redditività dei processi trovano un comune denominatore per consentire al nostro importantissimo settore agroalimentare di trovare nuove armonie e sincronie”.

“In tal senso – viene puntualizzato – c’è una grande aspettativa che trapela anche esplicitamente dal mondo universitario a quello professionale. Attesa che viene ribadita dal Coordinamento Agroecologia, di cui fanno parte numerose associazioni ed enti del settore, oltre che ricercatori e professionisti, che ha contribuito fattivamente e concretamente alla stesura della legge”.

“L’incontro con Sammartino – conclude il Coordinamento Agroecologia – si rende necessario dopo l’elaborazione e la ratifica del decreto da parte del gruppo di lavoro Agroecologia e Agricoltura Biologica del Dipartimento Agricoltura dell’Assessorato, che adesso attende solo l’approvazione e quindi la firma dell’assessore”.

Redazione