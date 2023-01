La partecipazione della Regione Sicilia al prossimo Festival di Cannes a suon di milioni di Euro impegnati dall’assessore al Turismo, Scarpinato (Fratelli d’Italia), spacca decisamente il centrodestra dell’Isola e non fa dormire sonni tranquilli al presidente Schifani, che ieri ha avuto uno scontro a distanza con il suo assessore.

Oggi la Lega – per mezzo di Marianna Caronia, capogruppo all’Assemblea regionale siciliana – prende posizione per difendere il capo dell’esecutivo e attaccare di conseguenza Scarpinato, parlando addirittura di “rischio di giungere ai titolo di coda”.

“Sulla vicenda legata al festival di Cannes ed alla società lussemburghese Absolute blue – dice la nota – il presidente Renato Schifani ha solo il merito di aver portato alla luce carte e procedure sulle quali non a caso anche l’avvocatura regionale e poi la Corte dei conti hanno ritenuto di doversene interessare”.

“Rivolgersi con toni oltraggiosi – seguita la nota – al presidente Schifani come tenta di fare qualcuno che invece, in quell’assessorato, avendo la delega al turismo, ha avuto il potere per determinarne la linea di azione, fa pensare che l’emersione della faccenda lo abbia infastidito al punto di aggredire politicamente il presidente della Regione che è il capo di un governo nel quale Fratelli d’Italia ha ruoli importanti e per i quali, in particolare per la nomina dell’assessore regionale al Turismo ha insistito nella trattativa per la formazione del governo regionale”.

“Se i temi e i metodi – conclude il comunicato inviato a L’Informazione – sono quelli dell’attacco con ribaltamento delle responsabilità sul presidente della Regione penso che si rischi di giungere politicamente ai titoli di coda”.

Nella foto: il presidente della giunta della Regione Sicilia, Renato Schifani

Redazione