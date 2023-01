Il M5S presenta quasi 200 emendamenti all’Assemblea regionale siciliana (Ars) e giudica la finanziaria presentata dalla maggioranza “senza anima e senza visione”. Tanti gli argomenti su cui il movimento di Conte ha proposto dei correttivi: “dall’esenzione ticket per gli inoccupati ai contributi per la creazione di un’infrastruttura per la ricarica delle vetture elettriche in autostrada, dalla creazione di uno sportello unico per la disabilità al potenziamento dei consultori familiari. E ancora: incremento per il fondo per le associazioni sportive dilettantistiche, contributi per le imprese produttrici di uva da tavola in crisi e un finanziamento aggiuntivo per il contrasto alla violenza di genere e per le case rifugio per le vittime di violenza”.

E inoltre: “Il varo di un programma regionale per la sperimentazione di progetti nelle scuole dell’infanzia e primarie con il gioco come mezzo di contrasto ai disturbi dell’apprendimento e del neurosviluppo, misure compensative ambientali ed economiche per le comunità prospicienti a impianti di eolici e l’incremento del fondo di progettazione per far sì che i comuni siciliani siano destinatari di un contributo per l’elaborazione di studi di fattibilità tecnico economica”.

E infine: “Finanziamenti per le associazioni di volontariato, per aumentare il numero delle corse ferroviarie, per aumentare il numero di borse di studio per gli studenti in medicina e per consentire viaggi meno costosi e maggiori servizi ai pendolari delle isole minori”.

”Sembra di assistere – commenta in una nota diffusa alla stampa Antonio De Luca, capogruppo del M5S all’Ars – alla riedizione di un film visto nelle passate legislature. Cambia l’orchestra, ma la musica per i siciliani è sempre la stessa.È una finanziaria senza visione e senz’anima che mira a mettere qualche toppa, senza nessuna pretesa di sviluppo. L’unica cosa che possiamo fare noi opposizioni è cercare di renderla meno brutta con i nostri emendamenti”.

Questi alcuni degli emendamenti che i 5S propongono all’Ars.

ESENZIONE TICKET SANITARIO PER GLI INOCCUPATI. L’emendamento prevede il rifinanziamento della legge regionale 8 del 2017 che ha introdotto in Sicilia l’esenzione del ticket sanitario per chi non ha mai lavorato purché appartenente ad un nucleo familiare con un reddito complessivo lordo relativo all’anno di riferimento non superiore ad euro8.263,31, aumentato ad euro 11.362,05 in presenza di coniuge e di ulteriori 516,46 per ogni familiare a carico del titolare.

RICARICA DEI VEICOLI ELETTRICI IN AUTOSTRADA. La norma prevede, al fine della realizzazione di una rete infrastrutturale nelle aree di servizio delle autostrade siciliane, un contributo straordinario pari all’80 per cento dei costi di acquisto e posa in opera di colonnine per la ricarica ultraveloce dei veicoli elettrici.

CREAZIONE DI UNO SPORTELLO UNICO PER LA DISABILITÀ. La norma prevede un contributo di 100 mila euro e mira ad evitare i peregrinaggi dei disabili e dei loro familiari da un ufficio all’altro per aggiornare la documentazione inerente alle loro pratiche. Prevede inoltre l’istituzione di una piattaforma per la presentazione di documenti ed istanze on line.

POTENZIAMENTO DEI CONSULTORI FAMILIARI. Prevede uno stanziamento di 200 mila euro per il potenziamento e la realizzazione di queste strutture, specie nelle zone maggiormente degradate della Sicilia.

INCREMENTO PER IL FONDO PER LE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE con lo stanziamento di un milione di euro aggiuntivo.

CRISI UVA DA TAVOLA. L’emendamento intende concedere un contributo alle imprese agricole che producono uva da tavola, oggi in forte difficoltà: prezzi bassi e costi di produzione altissimi tra energia elettrica, fertilizzanti, antiparassitari e aumento del costo della manodopera rischiano infatti di farle collassare.

FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO PER IL CONTRASTO ALLA VIOLENZA DI GENERE e per le case rifugio per le vittime di violenza. L’emendamento punta ad aumentare la dotazione finanziaria per contrastare un fenomeno che fa registrare dati allarmanti in Sicilia: secondo l’ultimo rapporto del ministero dell’Interno, la Sicilia è la prima regione per violazioni dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare ed è seconda per casi di revenge porn.

GIOCO PER CONTRASTARE I DISTURBI DELL’APPRENDIMENTO. L’emendamento prevede il varo di un programma regionale per la sperimentazione di progetti nelle scuole dell’infanzia e primarie con il gioco come mezzo di contrasto ai disturbi dell’apprendimento e del neurosviluppo.

MISURE COMPENSATIVE PER IMPIANTI DI EOLICI. La norma trova fondamento nella necessità di introdurre misure compensative, non solo ambientali ma anche economiche, a favore delle comunità che insistono nei territori prospicenti ad impianti off-shore da fonti rinnovabili, alla luce dei possibili effetti negativi che essi possono arrecare ai territori ospitanti. Si pensi alle dimensioni dei campi eolici a mare, spesso estesi centinaia di chilometri e che pertanto possono pregiudicare l’area pescabile, oppure al sistema di collegamento con la terraferma, costituito da cavidotti ed elettrodotti di grandi dimensioni.

CONTRIBUTO AI COMUNI PER STUDI DI FATTIBILITA’. L’emendamento prevede l’incremento di 100 milioni di euro per il fondo di progettazione, facendo sì che a ciascun Comune siciliano venga destinato un contributo per l’elaborazione di studi di fattibilità tecnico-economica, anche mediante concorsi di progettazione.

Nella foto: la sala di Palazzo dei Normanni riservata all’Assemblea regionale siciliana

Redazione