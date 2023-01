“I consiglieri comunali di Belpasso (Catania) Gregorio Guzzetta, Damiano Caserta e Santi Borzì dopo diversi mesi di intensa collaborazione politica cementata tra i banchi del civico consesso e dopo aver condiviso idee programmatiche, percorsi comuni per la città e mostrando un comune attivismo nell’espletamento dell’attività consiliare annunciano la costituzione del gruppo consiliare del partito Prima L’Italia”.

E’ l’annuncio dato dai tre componenti del civico consesso a pochi mesi dalle elezioni amministrative. Una “decisione – dicono – maturata nelle ultime settimane, che racchiude il comune intendimento e il comune percorso portato avanti dai tre consiglieri comunali in oltre un anno di collaborazione politico-amministrativa”.

“Nasce oggi a Belpasso, dunque – prosegue la nota – questo nuovo gruppo consiliare prodromico all’organizzazione della sezione comunale del partito. Il neo costituito gruppo consiliare comunica che il ruolo di capo gruppo in seno al Consiglio Comunale sarà assunto dal consigliere Dott. Gregorio Guzzetta che dichiara ‘la costituzione del gruppo consiliare Prima L’Italia a Belpasso, oltre ad essere un grande motivo d’orgoglio per me, rappresenta l’epilogo naturale del mio percorso politico che mi ha visto già da diversi anni essere parte integrante e organica della Lega, di cui Prima L’Italia è divenuto il movimento politico per la regione siciliana”.

“Sono assolutamente felice – seguita Guzzetta – di continuare a collaborare attivamente con i consiglieri Caserta e Borzi, con cui già da anni c’è una viva collaborazione politica, per la costituzione del gruppo e delle dinamiche dello stesso”.

Sulla stessa lunghezza d’onda i consiglieri Caserta e Borzi: “La nascita del gruppo consiliare Prima L’Italia – affermano – costituisce il naturale approdo per i percorsi politici che ci hanno contraddistinto in questi ultimi anni e che ci hanno visto vicini a Luca Sammartino, attuale vicepresidente della Regione Sicilia, e a Valeria Sudano, deputato della Repubblica. La ristrutturazione del partito avvenuta nell’estate del 2021 con l’ingresso dei nostri riferimenti politici all’interno della compagine politica Prima L’Italia ci ha portato a maturare, di comune accordo con il consigliere Guzzetta già organico al partito, di dar vita al gruppo consiliare”.

I consiglieri comunali Guzzetta, Caserta e Borzi annunciano una conferenza stampa per Sabato 28 Gennaio alle 16 presso la biblioteca del Comune di Belpasso per la presentazione ufficiale, agli organi di stampa e ai simpatizzanti del movimento.

All’evento saranno presenti gli esponenti nazionali, regionali e provinciali del partito: il Vice Presidente della Regione Sicilia Luca Sammartino, i deputati della Camera della Repubblica Valeria Sudano e Anastasio Carrà, nonché il coordinatore provinciale del partito Fabio Cantarella.

Nella foto: il leader della Lega, Matteo Salvini

Redazione