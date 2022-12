Il deputato regionale della Lega all’Assemblea regionale siciliana Vincenzo Figuccia raccoglie il grido d’allarme sulla paventata chiusura del Presidio sanitario territoriale di Piana degli Albanesi (Palermo) e promette che farà di tutto per scongiurare questo pericolo.

“Tanti utenti che usufruiscono dei servizi – dice Figuccia – manifestano forti preoccupazioni e chiedono con forza il mantenimento del presidio, non solo per la distanza dal capoluogo, ma anche per il rapporto costante con il personale, basato sulla reciproca fiducia e sulla conoscenza della storia clinica della persona”.

“Ritengo inaccettabile – prosegue il deputato regionale – la possibilità di una chiusura del presidio Asp di Piana degli Albanesi, poiché rappresenta un punto di riferimento imprescindibile nel territorio a garanzia del diritto alla salute”.

“La notizia appresa oggi su un’imminente chiusura del presidio – continua Figuccia, informato sull’argomento dall’ex consigliere comunale Giorgio Pecoraro – metterebbe a repentaglio la gestione unitaria e la qualità dei servizi sociali e socio-sanitari erogati a persone di ogni fascia di età del comprensorio”.

“Considerando l’invecchiamento della popolazione – aggiunge il parlamentare della Lega – collegata all’esigenza di offrire un maggior numero di servizi socio-sanitari, ritengo inappropriato un provvedimento che porti alla chiusura della sede Asp. Supporterò ogni iniziativa della comunità di Piana, nelle mie prerogative di Deputato dell’Assemblea regionale Siciliana difendendo il diritto alla salute, come sancito dalla Costituzione”.

Nella foto: il panorama di Piana degli Albanesi (Palermo)

Redazione